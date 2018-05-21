Маленький праздник

Целый шкаф вещей, а надеть нечего — ситуация, знакомая многим. Покупая одежду, мы обычно полагаемся на собственное понимание вкуса и стиля, которое, увы, иногда подводит. Что делать? Можно, конечно, снова бежать в магазин за новой партией одежды, а можно спросить совета у профессионала. Лейсян Драудвилене, владелица мастерской стиля Studio L, считает, что продуманный гардероб — это не только красиво, удобно, но еще и способ сэкономить массу времени. И довольные клиентки с ней согласны.

До того как открыть собственное дело, Лейсян 12 лет руководила сетью универмагов в масс-маркете. «В какой-то момент я поняла, что люди переполнены вещами, что мир заполнен вещами. И их все продолжают производить и производить. И в тот момент у меня закончились аргументы для своего персонала, которые убеждали бы их в том, почему надо продавать людям так много вещей. И мне захотелось сделать что-то свое», — рассказала Лейсян. Она разработала концепцию осознанного гардероба — чтобы человек, купив 5-6 вещей, мог бы ими пользоваться, закрывая большую часть своих потребностей в одежде и составляя разные образы.

«Сегодня есть тренд на пересмотр своего отношения к вещам — люди стараются меньше ими обзаводиться, предпочитая тратить деньги на путешествия и многое другое. Поэтому и возникла идея одевать людей только в нужное, но при этом красивое. Так я открыла свою студию», — рассказывает Лейсян. В этом, по словам предпринимательницы, ей очень помог портал Бизнес-навигатора МСП. «Портал помог мне сделать необходимые расчеты, составить бизнес-план и так далее. Когда я была руководителем сети, эти планы мне приходилось делать самой, а Бизнес-навигатор очень облегчает ситуацию и позволяет экономить много времени. Я лишь скорректировала цифры в соответствии со своими задачами, но основные исследования уже проведены автоматически с учетом заданных мной параметров, и это очень удобно», — отмечает Лейсян.

Чтобы получить необходимые для своего бизнеса знания, она отправилась учиться в один из мировых центров моды и стиля — Милан. «Считаю, что надо заниматься тем, что любишь, и тем, что вдохновляет. Потому что, когда тебя вдохновляет то, что ты делаешь, деньги приходят сами. Я руководила сетью универмагов 12 лет и на 12-й год мне было уже настолько неинтересно и все понятно, что это сказывалось на общении с персоналом», — рассказала владелица студии.

По словам Лейсян, когда она только начинала свой проект, то ожидала большого спроса на свои услуги со стороны женщин больших размеров. Но в реальности все оказалось иначе: сегодня многие уделяют большое внимание здоровью и здоровому питанию и стремятся похудеть, поэтому доля людей с большим размером среди клиентов студии составляет лишь 10 процентов.

За советом и помощью к Лейсян, по ее словам, приходят женщины самого разного возраста и образа жизни — от 25 до 65 лет, от руководителей до домохозяек. Первым в одежде нужен свой исключительный стиль, вторым — красота и удобство, но и тем и другим важна экономия времени, и в этом подобранный профессионалом гардероб очень помогает. «Для моих клиентов — это маленький праздник. Они приезжают, мы пьем кофе, болтаем. В этот момент человек отдыхает и получает массу позитивных эмоций, примеряя одежду, которая ему идет», — рассказывает владелица студии.

Мир сейчас, по ее словам, движется в сторону персонального сервиса. «То есть зарабатывать деньги можно на каком-то своем поприще, а некоторые вещи отдать профессионалам, которые в этом разбираются лучше и могут решить вашу проблему — ваш стилист, диетолог, тренер и так далее. В условиях глобализации, когда вокруг переизбыток информации, я думаю, за этим будущее», — уверена Лейсян.

Клиент может не только получить помощь стилиста, но и купить подходящую одежду, и в этом плане конкуренцию в данном сегменте, по словам Лейсян, сложно назвать высокой, ведь придя в магазин, человек такую услугу не получит. Но, с другой стороны, конкуренция колоссальная, потому что в пешей доступности есть любые магазины, где может оказаться и грамотный продавец, и удачные вещи. Поэтому всегда есть вероятность того, что человек сделает выбор в пользу обычного магазина.

Сотрудников в студии Лейсян пока совсем немного — всего 5 человек. В планах у владелицы студии — развитие бизнеса, предоставление клиентам новых возможностей и творческое развитие. «Это микробизнес, и чтобы он расширялся, надо нанимать людей, но тогда потеряется персонализация, — говорит Лейсян. — Сейчас я ломаю голову над тем, как масштабироваться и одновременно сохранить индивидуальный подход, потому что люди приходят не только за советом, но и за вниманием, а его унифицировать невозможно».