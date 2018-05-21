Декоративный колодец-пруд из бетонного кольца. Как создать такую красоту у себя на участке

Пруд

С песчаной почвой проблема частого полива всегда остаётся острой. Иногда, проходя по укромным уголкам сада и видя поникшее на жаре растение, появляется желание оказать первую помощь и полить его, для этого под рукой и нужна ёмкость с водой, которую можно сделать ещё и декоративной.

Колодец

Так и пришло решение сделать декоративный колодец-пруд.

Бетонное кольцо

Решили использовать старое бетонное кольцо, пролежавшее не один год и мешавшее всем. Самое сложное было докатить его вручную до места установки и с помощью домкрата приподнять и установить по уровню, а дальше только только ваша фантазия.

Установка кольца

Для отделки мне понадобилось:пескобетон — 2 мешка по 40 кг;клеевая смесь «Юнис» (для наружных работ) — 1 мешок 25 кг;жидкое стекло — 2 л;герметик для бетонных конструкций — 1 лгалька морская мозаичная;плитка облицовочная под натуральный камень;штукатурка каменная для фасада, на клеевой основе — 3 кг;строительная сетка оцинкованная;краска чёрная в баллончике.

Приготовление смеси для заливки

Заливаем

Для заливки дна колодца-пруда смешиваем 2 мешка пескобетона с водой и 2 л жидкого стекла (для гидроизоляции). Даём просохнуть 2-3 дня и промазываем кисточкой или валиком внутри бетонного кольца герметиком.

Выкладывание каменной мозаики

Для внешней отделки кольцо обтянула строительной оцинкованной сеткой и начала выкладывать камень, снизу вверх, на клеевую смесь «Юнис».

Покраска из баллончика после высыхания герметика

Чтобы гладь воды отражала как зеркало, поверх подсохшего герметика красим чашу в чёрный цвет краской из баллончика.

Готовая основа колодца

Лишнюю сетку, где нет камня, срезала бокорезами, а пустые места колодца отштукатурила каменной штукатуркой. Потом подкрасила коричневой краской из баллончика, тем самым немного состарила конструкцию. Верхней край отделала облицовочной плиткой под жженый кирпич, приклеив её по кругу борта на клеевую смесь «Юнис». Перед тем как залить воду, нужно дать просохнуть отделанной конструкции 2-3 недели.

Сварка верха колодца

Но как всегда планы меняются в процессе: задумывали декоративный пруд-колодец, но, чтобы колодец выглядел натурально, я решила использовать кованные элементы для отделки верха. Муж сделал сварную конструкцию и подвесил туда ведро с нимфеями.

Нанесение патины после покраски лозы

Виноградную лозу из отдельных элементов сварили для клематиса.

Колодец

В итоге получился колодец-пруд, где растут нимфеи, вьётся клематис на фоне плакучей березы на штамбе, грациозно склонившейся к воде и опустившей туда свои ветви, как к неиссякаемому источнику жизни — воде, лишний раз доказывая утверждение что: «Вода — это жизнь».