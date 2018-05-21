48-летняя Дженнифер Лопес в прозрачных брюках произвела фурор в Лас-Вегасе

Если в повседневной жизни Дженнифер Лопес предпочитает удобные костюмы из кашемира и трикотажа, то на красной дорожке дает волю фантазии и из раза в раз любит подчеркивать свою точеную фигуру.

Вот и вчера, выступив на церемонии Billboard Music Awards — 2018 в мини и ботфортах, Джей Ло продолжила отмечать выход своего нового сингла Dinero и отправилась на вечеринку в отель Spago в Лас-Вегасе. По пути Дженнифер успела переодеться и предстала перед собравшимися в белоснежном комбинезоне: главным акцентом образа стали почти прозрачные брюки, демонстрирующие стройные ноги 48-летней дивы — уверены, и лет тридцать спустя Джей Ло будет блистать в откровенных мини, собирая заслуженные комплименты.