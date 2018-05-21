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Новый выход беременной и очень стильной Кейт Хадсон
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Новый выход беременной и очень стильной Кейт Хадсон 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
В середине апреля стало известно, что Кейт Хадсон (39) и ее жених Дэни Фуджикава (31) ждут девочку — актриса опубликовала видео, на котором видно округлившийся животик.
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А вчера папарацци сфотографировали Кейт в Лос-Анджелесе. Она обедала с Дэни и мамой Голди Хоун (72). Хадсон была в черной юбке-миди, оливковой майке и шлепанцах Gucci. И, кажется, она не набрала ни грамма!
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Напомним, Кейт и владелец звукозаписывающей компании Lightwave Records Дэнни Фуджикава вместе с марта 2017-го. До этого Хадсон была замужем за солистом группы The Black Crowes Крисом Робинсоном (51) и родила ем сыуна Райдера (14). А после Кейт встречалась с фронтменом группы Muse Мэтью Беллами (39), с которым растит сына Бингема (6). Ждем пополнения!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-vyhod-beremennoj-i-ochen-stilnoj-kejt-hadson/
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