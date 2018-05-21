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В Энергетике пекли опасное печенье: производственная линия остановлена
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В Энергетике пекли опасное печенье: производственная линия остановлена 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса diet-prom.ru  Деятельность кондитерская фабрика «ДИЕТ ПРОМ», производственная база которой расположена в микрорайоне Энергетик, в ближайшие два месяца будет приостановлена. Такое решение принял Ленинский районный суд, с иском в который обратилось управление Роспотребнадзора по Владимирской области.
Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, проведенная на предприятии проверка выявила факты изготовления продукции ненадлежащего качества. Речь идет о фирменном продукте для диабетиков — затяжном печенье «Мария», которое выпускается на фабрике «ДИЕТ ПРОМ» с ноября 2017 года.
Специалистами Роспотребнадзора выявлены множественные нарушения санитарных норм и правил, допущенных на предприятии, среди которых выделим следующие:
— планировка производственных помещений не позволяет соблюсти принцип поточности и последовательности технологических процессов (отмечается перекрест потоков сырья и готовой продукции;
— отсутствие медицинских книжек у сотрудников;
— не представлена программа производственного контроля с лабораторными исследованиями продукции, подтверждающие ее качество и безопасность;
— санитарно-техническое состояние производственных площадей крайне неудовлетворительно: полы имеют выбоины, плитка и покраска стен местами отслоилась, местами плесень, участок мойки тотально поражен плесенью и др.
«Такие грубые нарушения требований санитарного законодательства, могли стать причиной нанесения вреда здоровью людей, употреблявших в пищу продукцию данного производителя», — сообщается в релизе пресс-службы управления Роспотребнадзора по Владимирской области.
Для того, чтобы производственная линия была вновь запущена, «ДИЕТ ПРОМу» предстоит устранить все выявленные нарушения.
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