В Энергетике пекли опасное печенье: производственная линия остановлена

Фото с ресурса diet-prom.ru Деятельность кондитерская фабрика «ДИЕТ ПРОМ», производственная база которой расположена в микрорайоне Энергетик, в ближайшие два месяца будет приостановлена. Такое решение принял Ленинский районный суд, с иском в который обратилось управление Роспотребнадзора по Владимирской области.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, проведенная на предприятии проверка выявила факты изготовления продукции ненадлежащего качества. Речь идет о фирменном продукте для диабетиков — затяжном печенье «Мария», которое выпускается на фабрике «ДИЕТ ПРОМ» с ноября 2017 года.

Специалистами Роспотребнадзора выявлены множественные нарушения санитарных норм и правил, допущенных на предприятии, среди которых выделим следующие:

— планировка производственных помещений не позволяет соблюсти принцип поточности и последовательности технологических процессов (отмечается перекрест потоков сырья и готовой продукции;

— отсутствие медицинских книжек у сотрудников;

— не представлена программа производственного контроля с лабораторными исследованиями продукции, подтверждающие ее качество и безопасность;

— санитарно-техническое состояние производственных площадей крайне неудовлетворительно: полы имеют выбоины, плитка и покраска стен местами отслоилась, местами плесень, участок мойки тотально поражен плесенью и др.

«Такие грубые нарушения требований санитарного законодательства, могли стать причиной нанесения вреда здоровью людей, употреблявших в пищу продукцию данного производителя», — сообщается в релизе пресс-службы управления Роспотребнадзора по Владимирской области.

Для того, чтобы производственная линия была вновь запущена, «ДИЕТ ПРОМу» предстоит устранить все выявленные нарушения.