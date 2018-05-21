Житель Соснового Бора выиграл для своего города воркаут-площадку от Datsun

2 июня 2018 года в городе Сосновый Бор в Ленинградской области состоится официальное открытие тренировочной площадки Datsun для занятий уличной атлетикой. Воркаут-площадка — главный приз от бренда по итогам всероссийского конкурса #БериВыше и #ЗаОднуМинуту, победителем которого стал житель Соснового Бора Тимофей Ерохин. Об этом ivbg.ru сообщили в пресс-службе Datsun

Новая уличная площадка Datsun в Сосновом Бору оснащена современным и качественным оборудованием, которое доступно для всех жителей города в любое время и включает турники, брусья, рукоходы и шведские стенки, а также другие конструкции для выполнения упражнений. Здесь будут собираться спортсмены и любители спорта, которые предпочитают уличный воркаут тренировкам в зале. Они выбирают этот путь и смело идут к цели, своим примером доказывая, что можно достичь реальных результатов и улучшить физическую форму даже у себя во дворе.

Открытие площадки состоится в самый разгар сезона уличной атлетики и станет важным шагом в популяризации этой дисциплины.

Datsun активно поддерживает уличную атлетику в России с лета 2017 года и уже провел серию мероприятий и акций, посвященных данному спортивному направлению. Философия уличного воркаута близка бренду, ведь согласно своим основным принципам Datsun открывает новые возможности, делает мечты доступными и вдохновляет на изменение жизни к лучшему и самосовершенствование.

Всероссийский конкурс #БериВыше и #ЗаОднуМинуту проходил в октябре и ноябре 2017 года в формате спортивного челленджа, в рамках которого нужно было выполнить серию упражнений на турнике за одну минуту. Участники записывали свои сеты на видео и публиковали их у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» с официальными хэштегами. В финальной стадии авторитетное жюри из спортсменов и звезд российского воркаута — Сергея Бадюка, Михаила Кокляева, Дмитрия Селиверстова и Сергея Родионова — отобрало 5 атлетов, а победителя выбрали зрители и болельщики в ходе голосования на официальной странице бренда «ВКонтакте».

Уличная атлетика — это не просто спортивная дисциплина, а жизненная философия многостороннего развития личности, частью которого являются тренировки. Главная её идея — использовать обычные, всем доступные дворовые спортплощадки и оборудование, чтобы сначала обрести уверенность и силу, а уже с их помощью изменить свою жизнь и жизнь тех, кто находится рядом.