Россельхознадзор: На систему «Меркурий» перешли менее 5% поставщиков в секторе неорганизованной торговли

Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора со ссылкой на заместителя руководителя службы Николая Власова.

«Степень готовности поставщиков к переходу на систему «Меркурий» в сфере организованной торговли несколько выше, чем в других секторах торговли. Уровень подготовленности — это 30-35%. Сектор неорганизованной торговли — не выше 5%. За апрель оформлено 42 млн электронных ветеринарных сертификатов по сравнению с 5 млн в апреле прошлого года. Прогресс есть, но темпами этого прогресса мы не довольны», — приводятся в сообщении слова Н. Власова.

Обязательный переход на систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» произойдет с 1 июля 2018 г. Ей будут подлежать животные и продукция животного происхождения, включая готовую молочную продукцию, готовые или консервированные мясные продукты, ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, жиры и масла растительные, готовые корма для животных и другие продукты переработки.