Ещё
Россельхознадзор: На систему «Меркурий» перешли менее 5% поставщиков в секторе неорганизованной торговли
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россельхознадзор: На систему «Меркурий» перешли менее 5% поставщиков в секторе неорганизованной торговли 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора со ссылкой на заместителя руководителя службы Николая Власова.
«Степень готовности поставщиков к переходу на систему «Меркурий» в сфере организованной торговли несколько выше, чем в других секторах торговли. Уровень подготовленности — это 30-35%. Сектор неорганизованной торговли — не выше 5%. За апрель оформлено 42 млн электронных ветеринарных сертификатов по сравнению с 5 млн в апреле прошлого года. Прогресс есть, но темпами этого прогресса мы не довольны», — приводятся в сообщении слова Н. Власова.
Обязательный переход на систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» произойдет с 1 июля 2018 г. Ей будут подлежать животные и продукция животного происхождения, включая готовую молочную продукцию, готовые или консервированные мясные продукты, ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, жиры и масла растительные, готовые корма для животных и другие продукты переработки.
Агентство «Москва»: последние новости
Москвичи и гости столицы смогут бесплатно обследовать родинки 21-23 мая Специалисты ФМБА России расскажут москвичам о правильном питании и борьбе с ожирением 20 мая Проект реконструкции ТРЦ «Золотой Вавилон Отрадное» получил премию Архсовета Москвы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Шукшиной: «Хочу, чтобы этот ребенок сдох!»33
Что стало с дочерью Владимира Турчинского15
Звёзды, которые оконфузились на публике
Волочкова сравнила себя с Кшесинской21
Виктория Бэкхэм пришла на свадьбу как на похороны17
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
06:35
Как быстро вы соображаете: проверьте мозг
Психология
04:41
От этих частей тела пора избавляться
Здоровье
04:14
Звёзды, которые оконфузились на публике
Звёзды
05:15
Тайны голливудских звёзд, которые мало кто знает
Звёзды
00:46
Сын Шукшиной: «Хочу, чтобы этот ребенок сдох!»
Звёзды
00:23
Волочкова сравнила себя с Кшесинской
Звёзды
12:09
Что стало с супермоделями девяностых
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение