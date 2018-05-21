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Можно ли спасти луковицы тюльпанов?
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Можно ли спасти луковицы тюльпанов?
7dach.ru
1 час назад
Женский форум
Фото:
7dach.ru
Кто-то выдернул на клумбе мои любимые тюльпаны 'Чайна Таун'. Не сорвал цветы, не выкопал луковицы (было бы понятно), а просто дернул и бросил. Луковицы я выкопала, но есть ли у них шанс вызреть или это уже бесполезно?
Вот такие были красавцы
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