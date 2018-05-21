Можно ли спасти луковицы тюльпанов?

Кто-то выдернул на клумбе мои любимые тюльпаны 'Чайна Таун'. Не сорвал цветы, не выкопал луковицы (было бы понятно), а просто дернул и бросил. Луковицы я выкопала, но есть ли у них шанс вызреть или это уже бесполезно?

Вот такие были красавцы