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Полиция Красноярска изъяла подделки известных брендов на четыре млн рублей
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Полиция Красноярска изъяла подделки известных брендов на четыре млн рублей 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Больше двух тысяч единиц контрафактной обуви и одежды обнаружили правоохранители Красноярска в ходе проверки торгового центра. Самыми популярными подделками были Nike, Adidas и Reebok, сообщили в пресс‐службе краевого ГУ МВД России.
«Работники торговой точки не представили документы, подтверждающие принадлежность одежды и обуви к указанным товарным знакам. Вещи отличались низким качеством, не имели фирменной упаковки, продажа осуществлялась по заниженной цене», — уточнили в ведомстве.
Общая сумма изъятого контрафакта составляет почти четыре миллиона рублей. Вся продукция снята с продажи и отправлена на экспертизу.
Уголовная ответственность грозит владельцу магазина, который торговал спиртными напитками без лицензии. Во время проверки полицейские изъяли более тысячи литров контрафактного алкоголя.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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