Полиция Красноярска изъяла подделки известных брендов на четыре млн рублей

Больше двух тысяч единиц контрафактной обуви и одежды обнаружили правоохранители Красноярска в ходе проверки торгового центра. Самыми популярными подделками были Nike, Adidas и Reebok, сообщили в пресс‐службе краевого ГУ МВД России.

«Работники торговой точки не представили документы, подтверждающие принадлежность одежды и обуви к указанным товарным знакам. Вещи отличались низким качеством, не имели фирменной упаковки, продажа осуществлялась по заниженной цене», — уточнили в ведомстве.

Общая сумма изъятого контрафакта составляет почти четыре миллиона рублей. Вся продукция снята с продажи и отправлена на экспертизу.

Уголовная ответственность грозит владельцу магазина, который торговал спиртными напитками без лицензии. Во время проверки полицейские изъяли более тысячи литров контрафактного алкоголя.