Кострому ждет взлет числа беременностей с помощью ЭКО 

Костромичкам, которые рожают с помощью процедуры ЭКО, больше не надо будет ездить на процедуру в Москву и Ярославль, узнал KOSTROMA.TODAY. В Костроме открылась клиника «Мать и дитя».
Ранее в Костроме женщины, которые страдают бесплодием, могли пройти только подготовительный этап. Для самой процедуры экстракорпорального оплодотворения приходилось уезжать в другие города. Сейчас все можно будет сделать в родном городе.
Работать здесь будут 12 врачей. Это эмбриологи, гинекологи, репродуктологи. Завезли в клинику и оборудование.
Это, например, инкубатор, где выращивают эмбрионы после оплодотворения, а также криокамеры, где их хранят при температуре минус 190 градусов.
Число супружеских пар, которые страдают от бесплодия, становится больше. В прошлом году в Костромской области выдали 460 направлений на ЭКО, в этом году их стало еще больше.
Клиника рассчитана на 500 циклов ЭКО в год.