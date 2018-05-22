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Кострому ждет взлет числа беременностей с помощью ЭКО
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Кострому ждет взлет числа беременностей с помощью ЭКО 

Kostroma.Today 19 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Костромичкам, которые рожают с помощью процедуры ЭКО, больше не надо будет ездить на процедуру в Москву и Ярославль, узнал KOSTROMA.TODAY. В Костроме открылась клиника «Мать и дитя».
Ранее в Костроме женщины, которые страдают бесплодием, могли пройти только подготовительный этап. Для самой процедуры экстракорпорального оплодотворения приходилось уезжать в другие города. Сейчас все можно будет сделать в родном городе.
Работать здесь будут 12 врачей. Это эм­бри­оло­ги, ги­неко­логи, реп­ро­дук­то­логи. Завезли в клинику и оборудование.
Это, например, инкубатор, где выращивают эмбрионы после оплодотворения, а также криокамеры, где их хранят при тем­пе­рату­ре ми­нус 190 гра­дусов.
Число супружеских пар, которые страдают от бесплодия, становится больше. В прошлом году в Костромской области выдали 460 нап­равле­ний на ЭКО, в этом году их стало еще больше.
Клиника рассчитана на 500 циклов ЭКО в год.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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