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Словно Хатико: Amstel вновь рассказал о настоящей дружбе в новом ролике
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Словно Хатико: Amstel вновь рассказал о настоящей дружбе в новом ролике 

Sostav.ru 47 минут назад
Фото: Sostav.ru
Дружба — заглавная тема для Amstel. Бренд убежден, даже небольшие поступки, которые ты совершаешь ради друга, гораздо лучше демонстрируют твое истинное отношение к нему.
Самая известная и трогательная история о дружбе — легенда о верном Хатико. Складывается ощущение, что именно этот пес стал прообразом главного героя из нового ролика Amstel. Он тоже, не сдвигаясь с места, и в дождь, и в мороз, и с голубями на голове готов ждать друга столько, сколько потребуется, когда такая знакомая ситуация — «Будь другом, подержи пиво!» — приобретает совершенно нестандартную форму.
Ролик снят режиссером Джастином Реардоном и креативным агентством 180 Kingsday. Реклама призвана передать основные ценности Amstel в легкой и увлекательной манере: история наполнена красивыми сценами и тонким юмором, которые оживают благодаря актерскому мастерству и трогательной, но сильной музыке.
Калле Хелльзен, креативного директора глобального агентства 180 Kingsday
Самые простые идеи зачастую являются самыми привлекательными, и «Будь другом, подержи пиво!» — одна из них. Мы гордимся тем, как она продолжает придавать бренду неповторимое очарование, юмор и актуальность. Работать с московской командой над этой кампанией было очень приятно.
Кампания проходит на ТВ и в digital.
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