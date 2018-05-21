5 шагов к богатому урожаю земляники садовой — это надо просто запомнить

Земляника садовая — самая популярная ягодная культура среди дачников. Это и неудивительно: её сладкий вкус и неповторимый аромат никого не оставляют равнодушным. Добавляет ей достоинств быстрое вступление в пору плодоношения, раннее созревание ягод и высокая урожайность.

Земляника садовая — хороший урожай!

Однако не всем садоводам удается добиться от этой культуры хорошей отдачи, ведь в этом деле важно знать и соблюдать определенные тонкости. Мы выделили 5 основных шагов, обязательных к выполнению для того, чтобы получить богатый урожай крупных сочных ягод земляники.

Шаг 1. Правильный поливСадовая земляника очень влаголюбива. Достаточное содержание влаги в почве важно для нее на всех этапах развития. Ведь эта культура, имея поверхностную корневую систему, не способна добывать воду из глубоких слоев почвы, поэтому при её нехватке завязь стремительно усыхает.

Земляника нуждается в регулярном и обильном поливе тёплой водой

Если вы хотите получить щедрый урожай крупных сочных ягод, нужно обеспечить землянику регулярным поливом. Увлажняйте почву на земляничной грядке 1-2 раза в неделю в умеренно теплую погоду, а в засуху — каждые 2-3 дня, при этом каждый раз необходимо промачивать грунт на глубину не менее 25-30 см. Самые важные поливы — в период налива ягод, они должны быть наиболее обильными.

Дождевание земляники ледяной водой из шланга способно спровоцировать развитие грибных заболеваний, поэтому используйте только отстоянную и нагретую на солнце воду. В период налива и созревания ягод нужно отдать предпочтение корневому поливу.

Шаг 2. МульчированиеРегулярно поливая земляничные кусты, вы можете столкнуться с другой проблемой: созревающие крупные ягоды ложатся на землю и от постоянного контакта с влажной почвой поражаются серой гнилью. Кроме этого, такие ягоды становятся легкой добычей для слизней и улиток. Справиться с этим можно с помощью мульчирования. В качестве мульчи используют черную полиэтиленовую пленку, современные нетканые материалы, а также разнообразную органику — солому, древесные опилки, выполотые сорняки, хвойный опад, торф и так далее.

Мульчирование поможет получить отличный урожай

Этот приём защитит ягоды от загнивания и не позволит вредителям добраться до лакомства — всё будет в целости и сохранности. Слой мульчи способствует более быстрому созреванию урожая, оставляет его чистым и сухим — собирать одно удовольствие! Кроме того, мульчирование позволит сократить число поливов, защитит корневую систему растений от перепадов температур, а также избавит вас от утомительной процедуры рыхления междурядий и выпалывания сорняков. Подробнее о материалах, используемых для этой цели, вы можете прочитать в публикации нашего сайта Мульчирование садовой земляники.

Ягоды земляники очень любят слизни. Хищник поможет с ними справиться

А если вы всё-таки переживаете, что слизни испортят вам урожай, то используйте хорошее средство-приманку «Хищник». Ничего смешивать не нужно. Просто размещаете гранулы на подложках и раскладываете их между грядок.

Шаг 3. Правильная подкормкаЕсли вы хотите добиться от земляники богатого урожая, нельзя забывать о том, что эта культура — настоящий гурман и очень привередливо относится к своему питанию. В ее меню должна входить не только органика, но и сбалансированный минеральный комплекс, а также необходимые для нормального развития и плодоношения микроэлементы.

Ранней весной необходимо внести под кусты перегной или компост

С подкормкой органическими удобрениями все просто: ранней весной после схода снега разложите под кустами вызревший перегной или компост слоем 3-4 см, а если грядка замульчирована плёнкой или иным укрывным материалом — полейте растения под корень раствором коровяка (1:10) из расчета 1-1,5 л на куст. А вот с внесением минеральных удобрений у многих дачников дело обстоит сложнее. Одни садоводы ленятся и считают слишком хлопотной процедуру составления сложных растворов из монокомпонентных минеральных препаратов. Другие попросту не знают, в каких пропорциях и дозах необходимо подкармливать землянику макро— и микроэлементами.

Решить такую проблему очень просто — воспользоваться готовым комплексным препаратом «Агрикола для ягодных культур» от компании «Грин Бэлт». Для приготовления рабочего раствора разведите в 10 л воды 25 г препарата (половину пакетика) и подкормите землянику под корень весной в период активного наращивания листьев, внеся под каждый куст по 1 л питательной смеси. Затем такие подкормки следует делать раз в две недели.

Агрикола для ягодных культур — хорошее средство для повышения урожая земляники

Неоспоримое преимущество «Агриколы» — отсутствие в составе тяжелых металлов и хлора, чем часто «грешат» другие подобные препараты. Это позволит получить экологически чистый урожай и обезопасить ягоды от накопления нитратов. Большой плюс заключается ещё и в том, что разводится удобрение за 2 минуты, не оставляя никакого осадка.

Правильный режим подкормок — залог щедрого урожая Увеличить урожай ягод поможет опрыскивание растений в период массового цветения препаратом, содержащим гиббереллиновые кислоты натриевых солей, — стимулятором плодообразования «Бутон». Он приумножит число завязей, защитит соцветия от опадания и уменьшит количество пустоцвета.

С помощью Бутона вы получите максимальное количество завязей

На нашем сайте есть интересные и полезные статьи, посвящённые стимуляторам. В публикации Стимуляторы роста: что это такое и как ими правильно пользоваться вы сможете получить информацию об основных фитогормонах — ауксинах, гиббереллинах и цитокинах, а также об их влиянии на развитие растения. А как на практике применить синтезированные препараты, продающиеся в магазинах, можно прочитать в статье Секреты безупречной рассады: стимуляторы роста вершков и корешков.

«Бутон» используется следующим образом: в 10 л воды растворяем 10 г препарата (одну упаковку) и однократно опрыскиваем садовую землянику во время цветения. Для обработки 100 м² земляничной плантации потребуется всего 4 л рабочего раствора. Помимо стимулирования плодообразования и сокращения срока созревания ягод, такая обработка хорошо отразится на иммунитете растений.

Обработку Бутоном проводят однократно в период цветения

После того как вы «зарядите» землянику на обильное плодоношение «Бутоном», она отдаст вам максимально возможный объём урожая. Поэтому после его сбора помогите растениям восстановить потраченные силы, не забудьте подкормить раствором «Агриколы для ягодных культур». Особенно важно это делать при выращивании ремонтантных сортов, которые истощаются больше всего, так как плодоносят неоднократно.

В начале-середине сентября внесите на каждый м² грядки 2 ст. ложки суперфосфата и 2 стакана древесной золы, заделав удобрения в почву при рыхлении (если грядка замульчирована, фосфорно-калийную подкормку дают в жидком виде под корень). Так земляника сможет правильно подготовиться к холодам, отлично перезимует и весной будет готова вновь порадовать вас хорошим урожаем. Подробнее об осенних заботах вы можете прочитать в публикации нашего сайта Осень на земляничной грядке: актуальные советы по уходу.

Шаг 4. Защита от болезней и вредителейНа пути к богатому урожаю перечеркнуть все ваши старания могут ненасытные вредители, среди которых особый ущерб наносят земляничный клещ и земляничный долгоносик. Первый повреждает молодые листья и зачатки цветков, личинки второго — завязь. И в том и в другом случае потеря урожая налицо.

Не меньший урон наносят грибные заболевания: серая гниль, мучнистая роса, бурая и белая пятнистости. Они сначала поражают листья, а потом приводят к общему угнетению растений и потере их урожайности. Чтобы поддержать здоровье земляники и помочь ей сформировать достойный урожай, проведите ряд профилактических обработок, которые защитят растения сразу от комплекса недугов.

Серая гниль на землянике

Ранней весной после схода снега необходимо тщательно расчистить грядку от отмерших листьев и сразу же их сжечь. После этого обработайте земляничную плантацию раствором универсального препарата «Фитоспорин», разведя рабочую жидкость по инструкции. Для первой (ранневесенней) обработки подойдёт также бордоская жидкость в 2-4%-м разведении, а самое простое средство — горячий раствор марганцевокислого калия.

Своевременные обработки от болезней и вредителей сохранят здоровье растений

За 5-7 дней до цветения в период массового выдвижения бутонов проведите обработку баковой смесью системного фунгицида и инсектицида широкого спектра действия, например, можно взять «Прогноз» (10 мл на 10 л воды) и «Искра Двойной Эффект» (1 таблетка на 10 л воды). После сбора урожая аккуратно обрежьте все листья на земляничных кустах (кроме нескольких самых молодых) так, чтобы не повредить сердечки, и повторите обработку теми же препаратами.

Если же вы увидите на своей плантации нездоровые растения, то помочь распознать проблему вам поможет публикация нашего сайта Болезни и вредители земляники и борьба с ними.

Шаг 5. Своевременное удаление усовЗемляника наделена потрясающей тягой к жизни и в любых условиях постоянно стремится к размножению — формирует ягоды с семенами и выбрасывает усы. «Детки» с двух сторон вытягивают соки у материнского куста, борясь за право существования. Исходя из этого, открывается очень простой способ повышения урожайности этой культуры: чем больше усов сформирует куст за сезон, тем меньшее количество ягод он сможет дать, и наоборот.

Регулярно осматривайте кусты и удаляйте усы Для увеличения отдачи ягод вам потребуется своевременно удалять все появляющиеся усы, которые оттягивают лишние силы кустов в ущерб формированию урожая. Для этого 1-2 раза в неделю осматривайте земляничник и вырезайте воздушные побеги в самом начале их развития. Такой подход позволит перенаправить все усилия растений на обильное цветение, формирование завязей и получение особо крупных ягод.

Двигаться к богатому земляничному урожаю несложно

Если четко запомнить и соблюдать вышеописанные правила, вы сможете ежегодно получать большое количество крупных, сладких и ароматных ягод. Двигаться к богатому земляничному урожаю такими шагами совсем несложно, поэтому овладеть этим «вальсом» сможет любой начинающий садовод.

Дорогие читатели, а какие хитрости используете вы для повышения урожайности садовой земляники? Поделитесь с другими садоводами в комментариях своими секретами и расскажите о проверенных приемах, которые помогают вам добиться от этой культуры богатого урожая.