Тела модели Playboy и ее 7-летнего сына нашли под окнами отеля в Нью-Йорке

Бывшая модель Playboy Стефани Адамс и ее семилетний сын скончались сегодня после падения с высоты. Их тела нашли на заднем дворе отеля Gotham на Манхэттене. Как рассказали очевидцы, они выпали с 25 этажа примерно в 8 утра.

Адамс стала известна после съемок для эротического журнала Playboy 1992 году. После женщина увлеклась писательской деятельностью и выпустила несколько книг. Она позиционировала себя как лесбиянку, однако в 2009 году вышла замуж за врача.

Модель родила сына, но вскоре семейному счастью пришел конец. Пара развелась и много судилась по поводу опеки над сыном. Судебные разбирательства прошли незадолго до трагедии. Из-за этого Стефани не смогла поехать в отпуск с ребенком.

Адвокат погибшей Рауль Фелдер рассказал, что у 47-летней Стефани Адамс были жизненные неурядицы, но она никогда не впадала в депрессию.

«Я никогда не видел ее подавленной за все время нашего знакомства», — приводит слова Фелдера SkyNews

Следователи выясняют причины произошедшего.