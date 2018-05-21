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Тела модели Playboy и ее 7-летнего сына нашли под окнами отеля в Нью-Йорке
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Тела модели Playboy и ее 7-летнего сына нашли под окнами отеля в Нью-Йорке 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Бывшая модель Playboy Стефани Адамс и ее семилетний сын скончались сегодня после падения с высоты. Их тела нашли на заднем дворе отеля Gotham на Манхэттене. Как рассказали очевидцы, они выпали с 25 этажа примерно в 8 утра.
Адамс стала известна после съемок для эротического журнала Playboy 1992 году. После женщина увлеклась писательской деятельностью и выпустила несколько книг. Она позиционировала себя как лесбиянку, однако в 2009 году вышла замуж за врача.
Модель родила сына, но вскоре семейному счастью пришел конец. Пара развелась и много судилась по поводу опеки над сыном. Судебные разбирательства прошли незадолго до трагедии. Из-за этого Стефани не смогла поехать в отпуск с ребенком.
Адвокат погибшей Рауль Фелдер рассказал, что у 47-летней Стефани Адамс были жизненные неурядицы, но она никогда не впадала в депрессию.
«Я никогда не видел ее подавленной за все время нашего знакомства», — приводит слова Фелдера SkyNews.
Следователи выясняют причины произошедшего.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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