Джордж и Амаль Клуни вместе с подросшими детьми попали в объективы папарацци

В минувшую субботу принц Гарри и Меган Маркл отметили свадьбу. Роскошное торжество посетили многие голливудские звезды, включая Джорджа и Амаль Клуни . На мероприятии правозащитница блеснула в ярко-желтом платье, а ее супруг даже успел потанцевать с Кейт Миддлтон . После королевской свадьбы Амаль и Джорд решили устроить себе отпуск и улетели вместе со своими детьми на Сардинию. Папарацци сфотографировали пару вместе с близнецами на выходе из частного самолета.

#AmalClooney and #GeorgeClooney take private jet to Sardinia for relaxing post-royal wedding break with the twins?via mirror

A post shared by @ mr_mrs_clooney on May 21, 2018 at 12:53am PDT Даже в обыденный день Амаль все равно выглядела стильно. Для путешествия она выбрала белое платье и бежевые туфли. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками. На руках у мисс Клуни сидел сын Александр, а вот малышка Элла прекрасно расположилась на ручках у отца.

Джордж и Амаль Клуни