Машина времени: Анастасия Клычкова примеряет образы стилистов разных лет

Наша героиня — Анастасия Клычкова.

Настя сегодня

Носит узкие черные очки, худи PPCM и прочий мерч, заправляет в грубо укороченные джинсы— трубы белую футболку «Волчок», устраивает на крутом бедре обвес «цепь неформала из 95-го», мечтает приобнять Алессандро Микеле и бежит в «адиках» Raf Simons RS Ozweego III в «КМ20». Читает при этом на iPhone Х телеграм Good Morning, Karl! и извлекает из того же гаджета звуки музыки рэпера Хаски.

Настя оборачивается стилистом трехлетней давности

Радуется духам Maison Margiela Replica, приобретает цветные очки Acne и черные джинсы, на сейле закупает пачку свитшотов с надписями и вышивкой, мечтает приобнять Демну Гвасалию , слушает свежий альбом Кендрика Ламара, рассекает по Дмитровке на лонгборде в бело-черных кроссовках adidas Superstar 2 и ждет, что в Москве вот-вот откроется магазин COS.

Превращается в стилиста 2008

Скрывает глаза за Ray-Ban Wayfarer, охотится за оригинальными духами Demeter в «Гардеробе» и Podium Concept, слушает Vampire Weekend на iPhone 3G, мечтает о «родном» тренче Burberry, каждый день радуется скинни-джинсам Cheap Monday, мечтает приобнять Альбера Эльбаза и пожать руку Джеффу Хеку из Dazed & Confused.

Улетает в 1998-й Мечтает урвать духи ck Obsession и первый номер русского Vogue, покупает кожаные штаны в «Базе 14» на Столешке, рейверские очки и XS-тишку в «Бульдоге» на Новом Арбате, бегает по городу в ботинках на платформе Vagabond с виниловой «диджейской» сумкой.