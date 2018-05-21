Эдуард Лимонов: Виндзорские проказники

«Виндзорские проказницы » — название пьесы Шекспира. Написана пьеса в 1597 году и «носит откровенно фарсовый характер», — подсказывает Википедия.

Состоялся современный вариант «Виндзорских проказников», также носивший откровенно фарсовый характер.

Вововсю лысеющий с затылка принц Гарри взял в жёны скорее кофейного цвета американскую актрису Меган Маркл.

Это неравный брак во многих отношения, Меган старше принца Гарри на три года и у неё африканские корни, её мать афроамериканка. То есть отныне в венах королевского дома будет, если Меган Маркл родит Гарри одного или более детей, будет течь и негритянская кровь.

Нам русским татарам, собственно, всё равно, но всё же, королевский британский дом и негритянская кровь? Нет-нет, упаси Боже, мы не расисты и всё же, королевский британский дом… Хочется воскликнуть: «Этого только нам и не хватало!»

К тому же принц Гарри взял в жёны разведёнку — это второй брак Меган Маркл. В истории Великобритании уже была одна американка, правда не негритянских кровей, белая, и она якобы внесла некий дизаккорд в британскую королевскую семью. Звали ту американку Бесси Уоллис Симсон.

Домохозяйки всего мира верят в то, что Эдвард VIII-й, король Великобритании с января по декабрь 1936 года, вынужден был отречься от престола в декабре 1936 года, якобы по причине острой испепеляющей его любви к американке Симпсон. Это однако сказка для домохозяек.

На самом деле король Эдвард был другом и поклонником нацистской верхушки Германии, был попросту говоря, фашистом. И его попросту заставили отречься от престола, поскольку его дальнейшее пребывание на британском троне неизбежно привело бы к переходу Великобритании в лагерь нацистских государств.

Интересно, что после отречения король и миссис Симпсон получили титул герцога и герцогини Виндзорских.

Показательно также то, что первое, что они сделали после отречения — нанесли визит в Германию, встречались с Гитлером и Герингом и бывший король приветствовал своих нацистских товарищей нацистским приветствием.

Но возвратимся в наше с вами время. Среди гостей, помимо уже сильно лысого старшего брата принца Генри, — принца Вильяма, присутствовали такие нестандартные мужчины и прославленные девушки, как Элтон Джон и Серена Вильямс — могучая теннисная лошадь, состоящая из мышц и сухожилий.

Свадьба состоялась в церкви в Виндзоре, в готической часовне Святого Георгия.

Вероятно отождествляющая себя с чернокожим населением планеты и вероятнее всего пламенная борец за равенство чернокожих с белыми, Меган Маркл пригласила на церемонию венчания американского епископа, — чернокожего священника Карри. И он прочитал проповедь в дополнение к отечественной британской проповеди архиепископа Кентерберийского.

Американский священник вдоволь поразмахивал руками, покричал, повертелся в разные стороны, чем ввёл в состояние шока старенькую английскую королеву. И не только её. Цитирую одно из российских СМИ: «Ужас читался на лице сэра Элтона Джона.»

Поскольку вся планета знает что «сэр» Элтон Джон женат на мужчине, то может быть ужас читался и на лице американского епископа, увидевшего на церемонии нетрадиционного сэра среди почётных гостей?

И чей ужас был больше?

Не совсем понятно, что заставляет британскую королевскую семью якшаться с таким экстравагантными персонажами как Элтон Джон или Серена Уильямс или экстравагантные супруги Бэкхем, — красавиц футболист, давно уже не играющий в футбол, но присутствующий на всех светских тусовках планеты.

Может быть обыкновенное тщеславие, желание спрыснуть живой водой свою вообще-то музейную династию, не знаю.

Но более чудаковатой и противоестественной компании я уверен, в готической часовне Святого Георгия не собиралось.