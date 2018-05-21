Принцы страдают по разведёнкам

Принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. На торжественной церемонии в городе Виндзоре присутствовали члены монаршей семьи, и за исключением некоторых деталей всё прошло согласно королевскому протоколу. Однако свадьба могла быть совсем иной, ведь внук королевы женился на женщине без дворянского титула, к тому же разведённой, а это противоречит многим устоявшимся канонам. И не всегда симпатия между монаршей особой и простолюдином приводила к протокольному королевскому пиршеству.

Наиболее ярким примером того, как аристократия не приняла любовь члена королевской семьи, можно считать историю любви короля Эдуарда VIII к дочери американского бизнесмена Уоллис Симпсон.

20 января 1936 года умер король Георг V, новым монархом стал его сын Эдуард, старший правнук королевы Виктории. На следующий день, наблюдая за провозглашением манифеста о вступлении на престол, он стоял вместе с замужней тогда Симпсон. После провозглашения Эдуарда королём, Симпсон начала бракоразводный процесс, и всем стало ясно, что монарх хочет жениться на ней.

Согласно закону о королевских браках от 1772 года, член венценосной семьи не может сделать возлюбленной предложения без одобрения кандидатуры монархом. Эдуард уже был королём и по идее мог не спрашивать ни у кого разрешения. Но вмешался тогдашний премьер-министр Стэнли Болдуин. Он напомнил 42-летнему королю, что его 40-летняя возлюбленная не только не имеет знатного происхождения, но дважды выходила замуж, и дух британских законов не позволяет ей стать даже морганатической супругой, то есть стать женой короля без права быть королевой. Дело в том, что король ещё и возглавляет англиканскую церковь, и для многих добропорядочных прихожан такая биография супруги главы церкви будет оскорблением.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/k09 Герцог и герцогиня Виндзорские

11 декабря того же года, незадолго до намечавшейся коронации, Эдуард обратился к подданным по радио и объявил об отречении от престола. «Я нахожу для себя невозможным нести тяжкое бремя ответственности без помощи и поддержки женщины, которую люблю», — сказал он. Монархом стал его брат Альберт, отец нынешней королевы Елизаветы. Видимо памятую о дяде, вступившая на трон Елизавета благословляла брак всех своих родственников.

Хотя, может быть, сказалась и несчастная история любви её родной младшей сестры принцессы Маргарет. Во время коронации Елизаветы II 2 июня 1953 года Маргарет позволила себе на публике смахнуть пепел с мундира капитана Питера Таунсенда. Вскоре пресса разузнала, что любовная связь длится уже несколько лет, а возлюбленный принцессы был ранее женат и у него двое детей. Маргарет должна была выбрать между возлюбленным и титулом с государственным содержанием. Опрос, проведённый в то время газетой Daily Mirror показал, что 97% британцев считают, что принцесса имеет право на счастье с капитаном. Но 31 октября 1955 года Маргарет публично заявила, что не может нарушить церковные каноны.

Global Look Press/PERD2/Manchester Daily Express

Отказаться от церковного бракосочетания и провести только гражданскую церемонию был вынужден и сын Елизаветы II принц Чарльз, впервые за всю историю британской монархии. В 1996 году он развёлся со своей первой женой принцессой Дианой Спенсер, чем вызвал большой скандал. Через год Диана трагически погибла. В 2005-м 56-летний Чарльз решил жениться во второй раз на своей давней любовнице, 57-летней Камилле Розмари. Свадьба состоялась в городском департаменте Виндзора, но без присущей такому событию пышности. Единственно, Камилла унаследовала все титулы мужа, так как сама произошла не из простой семьи, а из дворянской.

На фоне Чарльза брак его старшего сына Уильяма с простолюдинкой Кэтрин Мидлтон уже не выглядел шокирующим. У Кэтрин простые родители: мать работала стюардессой, а отец авиадиспетчером, потом пилотом. Дедушки и бабушки у принцессы происходят из рабочего класса. Зато Кэтрин не была отягощена никакими прежними связями, да и отношения с принцем Уильямом развивались очень красиво. Они познакомились во время учёбы в университете, долго встречались, пока в 2010-м не объявили о помолвке и 29 апреля 2011 года не поженились. На свадьбу было приглашено 1900 гостей, присутствовали и члены монаршей семьи, и сама королева. Сейчас у Кэтрин и Уильяма уже трое детей, а их брак не вызывает нареканий от аристократии.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Mark Thomas

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

У младшего внука Елизаветы принца Гарри свадьба тоже была пышной и торжественной, присутствовали даже его бывшие девушки: Челси Дэйви и Крессида Бонас. Но его выбор в пользу американской киноактрисы Меган Маркл критиковали. Во-первых, её отец работал простым режиссёром по свету, а чернокожая мать — социальным работником. Правда, по мнению некоторых исследователей, отец Меган — прямой потомок правившего в XIV веке короля Англии Эдуарда III. Во-вторых, Меган выросла вне лона англиканской церкви и перед свадьбой ей пришлось перекрещиваться в новую веру. Но главным недостатком считается то обстоятельство, что она была замужем за режиссёром Тревором Энгельсоном, с которым развелась в 2013 году.

Однако, строгие нравы, наверное, остались в прошлом. Это отразилось и на ходе нынешней свадьбы Гарри и Меган. На торжество не позвали лидеров государств и членов монарших семей Европы. Проповедь читал афроамериканец из Чикаго, который необычно для присутствовавшей аристократии во время речи бурно жестикулировал руками. Хор негритянок исполнил госпел — религиозную песню, зародившуюся в конце XIX века на американском Юге. Да и на свадьбу принц Гарри явился со своей знаменитой рыжей бородой. С середины XIX века принцы женятся в военной форме, но носить её небритым не допускается. Даже эти правила были нарушены.