Ремонт к ЧМ. В Нижнем Новгороде вспомнили о потемкинских деревнях

Анна Святненко — рьяная сторонница проведения Чемпионата мира в Нижнем Новгороде. Она рада, что город преображается к этому масштабному событию — его «отмывают, красят, ремонтируют». Во дворе дома на Должанской, где живет Анна, сделали даже детскую и спортивную площадки. Но один момент огорчает нижегородку.

— Объясните, как можно отремонтировать три стороны дома, а внутреннюю дворовую оставить как есть?! На мои долгие вопросы «Почему?» ремонтники ответили «Так Россия же!», — пишет Анна.

Рабочие убрали строительные леса и ушли, оставив разруху со стороны двора. Нижегородка понимает, что теперь ремонтные бригады нескоро вернутся. Уж слишком симпатично выглядит дом с трех сторон, которые видны с улицы.

Также горожане обратили внимание на варварский ремонт объектов культурного наследия. Их красят люди без специальных знаний и навыков, что может быть губительным для памятников старины, особенно деревянных. Так подновили объект культурного наследия федерального значения на Большой Печерской, 35. Из-под грубо покрашенного резного карниза видна монтажная пена.

— Вот, чего я боялась, то и произошло! С этой авральной покраской фасадов все ж таки не уберегли от порчи уникальный резной дом Климова на Большой Печерской, — посетовала координатор общественного движения «СпасГрад» Анна Давдова. — Это печальные плоды того, что работы на ОКН ведутся без проектов, непрофессионалами, без должного архитектурного надзора! Ну, кому в голову взбрело красить резьбу? Да ещё такой краской? Восстановление будет стоить огромных денег.

Архитектор, специалист по русскому деревянному зодчеству Ольга Севан подтвердила, что покраска резного дома на Верхней Печерской — варварская. Восстановить первоначальное состояние можно, но потребует больших усилий. При этом в доме протекает крыша и сломаны водостоки.

— Этот ОКН и прежде красили, должен быть паспорт на его фасад, было всегда в два цвета. Лучше бы они крышу на доме и водостоки подремонтировали, — прокомментировала историк Ольга Дегтева.

NN.ru направил запрос в администрацию Нижнего Новгорода с просьбой пояснить, будут ли ремонтировать фасады со стороны двора и как будут исправлять положение с покраской памятника деревянного зодчества.

Жилой дом купца Климова — объект культурного наследия федерального значения. Построен архитектором Робертом Яковлевичем Килевейном в 1871 году. Фасад богато декорирован «глухой» резьбой в традициях народного зодчества нижегородского Поволжья. Памятник являет собой единственный и неповторимый образец жилого деревянного на каменном полуэтаже городского дома эпохи эклектики.