В поисках лучшей жизни. Многодетный отец о том, как попал с семьей на улицу

Уроженец Алтая, отец троих детей Михаил Новицкий рассказал «АиФ-Юг» , как, переехав с семьей на Кубань в поисках лучшей жизни, остался без жилья и средств к существованию. Но, как выяснилось, обрел веру в хороших людей, готовых прийти на помощь.

Пятеро на лавке, не считая пакетов

Краснодар. Почти ночь. На одной из центральных улиц, на лавочке сидят двое взрослых и трое детей. Маленькая девочка спит. Женщина беременна. Все выглядят прилично, дети чистые, ухоженные, только рядом куча пакетов с вещами. Сидят долго, молча. Почему? Что привело их сюда в поздний час?

Жительница краевого центра Анна Бучацкая неподалеку выгуливала собаку. Она не смогла пройти мимо семейства: «Взгляды их были направлены в пустоту, растерянность какая-то в глазах». Девушка спросила, что случилось, как она может помочь.

«Подхожу, спрашиваю, молчат… еле разговорила, — рассказывает Анна Бучацкая. — Оказалось, выгнали с квартиры, они с милицией часть вещей забрали, сами не местные. Сначала как-то справлялись, но жена стала болеть, у него начались проблемы с подработкой, так как с детьми надо сидеть. Рассчитывали выкрутиться с пособия. Система соцзащиты дала сбой. Мы, говорит, временную регистрацию сделали, все оформили, ходим к ним. Они сказали — 3 мая будут деньги перечислены, но их до сих пор нет. Итог — семья на улице. У меня тоже много вопросов к родителям, но на улице была ночь и 3 ребенка на лавке».

Анна принесла из дома «вкусного», угостила детей.

«Нормальные дети и это было самое страшное для меня, — продолжает Анна. — Нормальная социальная семья и на лавочке. Спрашиваю, ели ли сегодня — говорят да, конечно. Потом уже узнала, что отец взял еды в магазине и отдал в залог свой паспорт».

Позже Анна опубликовала в ФБ пост под названием «Страшная сказка на ночь». В нем она подробно рассказала, как встретила этих людей. Написала, почему они оказались на улице. Тут же откликнулись неравнодушные. Местные жители попытались оказать посильную помощь: кто деньгами, кто с трудоустройством. Так и получилось, что на первые дни были найдены деньги на хостел. Хозяйка его прониклась, денег за детей не взяла.

Мечтали выращивать персики

Мы решили встретиться с Михаилом и узнать обо всем из первых уст. Я предложила подъехать к ним. Но мужчина прибыл в редакцию сам: «Времени у меня в обрез, дел много, все равно по городу мотаюсь». Сначала неохотно, потом все более подробно он рассказал свою историю.

Семейство Новицких, а именно Михаил (31 год), его жена Ирина (29 лет) и трое детей, переехали на Кубань год назад из Алтайского края. Ксюше 3 года, Даше 6 лет, Кириллу 7 лет (четвертый ребенок родится через месяц). В мечте о лучшей жизни.

«Здесь климат хороший, тепло круглый год, люди по два урожая в сезон собирают, — уверен мужчина. — Мы мечтали обосноваться «на земле», работать в огороде, может, персики выращивать, плоды, овощи. На Алтае персиков нет, у нас это роскошь. Думали — заживем. Рассказали нам, что люди здесь хорошие. Но вышло все не так, как хотелось. Много всего за этот год произошло».

Люди на Кубани оказались разными: и хорошими, и не очень. «На земле» поселиться не получилось. У Ирины давнее заболевание — ей нужно удалять желчный пузырь из-за камней. Приходится периодически обследоваться у врачей. Сразу после родов назначена операция. Постоянное медицинское наблюдение. Потому из Краснодара в район уезжать несподручно.

«Мы снимали на окраине Краснодара жилье, и было жутко неудобно добираться в больницу, — жалуется Михаил. — Сейчас мы никак не можем уехать дальше. А ведь здорово бы было в станице поделиться, помогать хозяевам в работе по дому, огороду».

На Алтае у семьи тоже денег особо не водилось. Там, где они жили — одно градообразующее предприятие — небольшой завод. Выживали, как могли. Михаил подрабатывал по мере возможности. Кстати, кольца на свадьбу, 8 лет назад, он купил на деньги со сдачи металлолома — такая вот романтика.

«По образованию я менеджер по персоналу, — утверждает многодетный отец. — Жена портниха. Работы на Алтае нет, устроиться куда-то сложно».

В Краснодаре Михаил несколько раз пытался наняться разнорабочим. На «постоянку» сложно — жена часто по больницам, детей оставить не с кем. Пару раз попадал на недобросовестных работодателей. Деньги обещали, но не платили. Друзьями и знакомыми за год так и не обзавелись.

«Нехорошая квартира»

Пару недель назад семейство переехало в «частичку». Дом семье и еще одному квартиранту сдавала приличная женщина, обремененная не совсем порядочным, как оказалось, племянником. Женщина денег с семьи не взяла, заселила под честное слово. Спустя короткое время явился родственник женщины и потребовал платы (раньше срока) — 7 тысяч рублей.

«Он и раньше приходил с друзьями, — объясняет мужчина. — Они в сарай все уходили, а после них обожженные ложки находились. Запаха алкоголя не было, но состояние у всех неадекватное».

За сутки до «лавочки» семья вернулась поздно с больницы. Вещей в доме не оказалось. Племянник спрятал все пожитки, таким образом, требуя кварплату. Обратились в полицию. Вещи вернули. Однако чтобы быстро уйти от родственника хозяйки, пришлось выкинуть их за забор.

«Он с друзьями стал угрожать, — рассказывает Михаил. — Обещали расправой, убийством, силой отобрали последнюю мелочь, что была в карманах. Сказали, найдут и накажут. Мы смогли унести только те вещи — которые поместились в руки. Остальное осталось под забором. Заявление не писал — некогда было. Нужно было искать жилье».

Весь день провели в поисках, пытались с кем-то договориться об аренде без предоплаты. Не получилось. В микрозайм пытались обратиться, но не было ни одного контакта друзей или знакомых, который можно было бы оставить.

«Мы уже думали стаканчик поставить и милостыню просить, — говорит мужчина. — У меня не раз в жизни возникали трудные ситуации, но рук не опускал. А тут как быть? Жена рыдает, дети засыпают. Я и правда впал в отчаяние. Правда, тут подошла Анна».

Надежда не умирает

Больше всего Михаил и Ирина Новицкие сейчас боятся, что детей могут забрать в приют. Старшему Кириллу собирают документы в школу. Младшие в садик пока не ходят, но состоят на учете в поликлинике.

«До того, как жена забеременела четвертым, мы не знали, что обстоятельства так могут сложиться, — объясняет Михаил. — Мы вполне справляемся. Четверо детей в семье — это вполне нормально, 10-12 детей мы бы, конечно, не потянули, но в этом нет ничего плохого».

Что касается пособий. На счету у семейства сейчас около 120 тысяч рублей «детских» выплат. Но получить они их не могут.

«Задвоились счета, — поясняет отец семьи. — Пытаемся разобраться, но пока никаких результатов. Государство. В службе занятости тоже отказали — нет прописки. Да и что они предложат — зарплаты-то маленькие. Нам предлагали жить в одной религиозной организации. Но мы неверующие, еще и детей туда тащить… отказались. Потом передумали, но отказали уже нам».

Сейчас за дело принялись члены известной в Краснодаре благотворительной организации «Синяя птица». Они взяли на попечение семью и стараются помочь с документами. Уже отправили запросы в профильные министерства, уполномоченному по правам человека.

«Документы мы проверили, на данный момент вся информация соответствует действительности, — говорит учредитель и директор благотворительной организации «Синяя птица» Лина Скворцова. — Мы ищем им квартиру, это непросто, учитывая, что далеко от центра отправлять их не хотелось бы. Ирина состоит на учете в роддоме №4, дети зарегистрированы в поликлинике. Это, кстати, о многом говорит. Думаю, у семьи есть перспективы. Просто они попали в нехорошую ситуацию. К нам часто обращаются с просьбами: «Дайте денег, я сам ничего не могу». В этом же случае отец готов работать круглыми сутками, мать мечтает выращивать овощи и готова жить в глубинке. В общем, на сегодняшний день у них все намного лучше, чем могло бы быть».

«За эти дни неравнодушные перечислили около 120 тысяч в помощь Новицким, — рассказывает Анна Бучацкая. — В данный момент решается вопрос с квартирой».

Михаил продолжает подрабатывать, ищет варианты стабильного заработка. Ирина собирается рожать.