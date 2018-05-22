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Александр Ревва стал главным героем рекламной компании «Билайна»
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Александр Ревва стал главным героем рекламной компании «Билайна» 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Премьера нового ролика состоялась 21 мая 2018 года. В нем герой Александра Реввы взлетает, прыгает с парашютом, погружается в море и призывает говорить, ведь внутри тарифов «ВСЁмоё!» звонки на территории России не расходуют пакет минут и не требуют дополнительной платы.
Юлия Конева, директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом «Билайн»: «О нашей новой рекламной кампании хочется говорить. Мы открыли для себя нового героя и рады, что Александр показывает и рассказывает о преимуществах „ВСЁмоё!“. Его юмор и харизма позволяют донести до аудитории все ключевые преимущества новой тарифной линейки».
Юлиан Суетин, креативный директор Contrapunto и Кристина Денина, ассоциированный креативный директор Сontrapunto: «Говорить это прекрасно! Поскольку ничего нет более важного, чем простое человеческое общение. Мы счастливы начать нашу новую компанию с этой фразы и с этого продукта от „Билайн“, который делает общение между нами всеми максимально доступным!»
По словам креативной команды, температура воды в Черном море, в которое пришлось погружаться герою в момент съемок, составляла +11 градусов, а 70% съемочного времени Александр Ревва провел в подвешенном состоянии.
Рекламная кампании также поддерживается прероллами в цифровых каналах, контекстными баннерами и другими площадках. Кроме того, рекламное сообщение будет интегрировано в контекст городских пространств.
На правах рекламы.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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