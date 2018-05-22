Александр Ревва стал главным героем рекламной компании «Билайна»

Премьера нового ролика состоялась 21 мая 2018 года. В нем герой Александра Реввы взлетает, прыгает с парашютом, погружается в море и призывает говорить, ведь внутри тарифов «ВСЁмоё!» звонки на территории России не расходуют пакет минут и не требуют дополнительной платы.

Юлия Конева, директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом «Билайн»: «О нашей новой рекламной кампании хочется говорить. Мы открыли для себя нового героя и рады, что Александр показывает и рассказывает о преимуществах „ВСЁмоё!“. Его юмор и харизма позволяют донести до аудитории все ключевые преимущества новой тарифной линейки».

Юлиан Суетин, креативный директор Contrapunto и Кристина Денина, ассоциированный креативный директор Сontrapunto: «Говорить это прекрасно! Поскольку ничего нет более важного, чем простое человеческое общение. Мы счастливы начать нашу новую компанию с этой фразы и с этого продукта от „Билайн“, который делает общение между нами всеми максимально доступным!»

По словам креативной команды, температура воды в Черном море, в которое пришлось погружаться герою в момент съемок, составляла +11 градусов, а 70% съемочного времени Александр Ревва провел в подвешенном состоянии.

Рекламная кампании также поддерживается прероллами в цифровых каналах, контекстными баннерами и другими площадках. Кроме того, рекламное сообщение будет интегрировано в контекст городских пространств.

На правах рекламы.