«Говори, говорю!»: Александр Ревва стал лицом новой кампании «Билайн»

Кто так же, как и мы, в интриге «Билайн» о новом герое их кампании поставил на Александра Ревву ? Поздравляем, мы угадали. Шоумен стал не только лицом кампании оператора , но и настоящим супергероем.

Креативное агентство Contrapunto запустило новую масштабную рекламную кампанию «Говори, говорю!», главным героем которой стал автор этой цитаты Александр Ревва.

Шоумен Александр Ревва чуть более чем на полминуты стал настоящим супергероем: он взлетает, прыгает с парашютом, погружается в море и без конца призывает говорить, продвигая тарифы «ВСЁмоё!» от «Билайн»

Юлиан Суетин, креативный директор Contrapunto и Кристина Денина, ассоциированный креативный директор Сontrapunto

Говорить это прекрасно! Поскольку ничего нет более важного, чем простое человеческое общение. Мы счастливы начать нашу новую компанию с этой фразы и с этого продукта от «Билайн», который делает общение между нами всеми максимально доступным!

Съемки с Александром тоже выдались довольно героическими. По словам креативной команды, температура воды в Черном море, в которое пришлось погружаться герою в момент съемок, составляла +11 градусов, а 70% съемочного времени Александр Ревва провел в подвешенном состоянии.

Рекламная кампания также поддерживается прероллами в цифровых каналах, контекстными баннерами и другими площадках. Кроме того, рекламное сообщение будет интегрировано в контекст городских пространств.

Юлия Конева, директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом «Билайн»

О нашей новой рекламной кампании хочется говорить. Мы открыли для себя нового героя и рады, что Александр показывает и рассказывает о преимуществах «ВСЁмоё!». Его юмор и харизма позволяют донести до аудитории все ключевые преимущества новой тарифной линейки.

Подробности о новой кампании «Билайн», о дальнейшей судьбе лица бренда Сергея Светлакова и о многом другом читайте в интервью с Юлией Коневой, директором по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом «Билайн», сегодня на Sostav.

Состав творческой группы:

ПАО «Вымпелком» (клиент)

Директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом — Юлия Конева Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний — Наталья Кривчанская Старший менеджер по разработке рекламных кампаний — Ирина Морозова Продюсер — Дмитрий Лашкин

Contrapunto (креатив)

Креативный директор— Юлиан Суетин Ассоциированный креативный директор — Кристина Денина Старший арт-директор — Алексей Павлов Продюсер — Андрей Шкатов Руководитель отдела по работе с клиентами — Виктория Канина Директор по работе с клиентами — Ирина Антонова Менеджер по работе с клиентами — Юлия Боднарюк Музыкальные продюсеры — Дмитрий Рубежов, Павел Филиппенко

Ball Park (продакшн)

Режиссер — Jeroen Mol Оператор — Леван Капонадзе Исполнительный продюсер — Антон Замахин Директор группы — Ольга Янкевич

«ТМА Маркетинг Арм» (работа со звездами)

Директор по работе с селебрити — Татьяна Хмельницкая