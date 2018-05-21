Свод правил, которым придется следовать Меган Маркл в статусе жены принца Гарри

После свадьбы с принцем Гарри , в придачу к кольцу и титулу графини Сассекской, Меган Маркл получила целый свод правил, которым должна непреклонно следовать. Королевская жизнь — это не только светские мероприятия и диадемы, но еще и большая ответственность, строгий дресс-код, надлежащее поведение и образ жизни, который ведут все представители королевской семьи. Свод правил, которым придется следовать Меган Маркл в статусе жены принца ГарриСамым легким пунктом в новой жизни для Меган, пожалуй, стал

отказ от социальных сетей. Все королевские особы общаются с миром посредством

своих представителей, поэтому Меган Маркл еще до свадьбы с принцем Гарри

удалила все свои аккаунты в социальных сетях и личный сайт The Tig.

Еще один пункт, который печалит фанатов новоиспеченной

герцогини — запрет на раздачу автографов и на селфи. Меган теперь не может

расписываться нигде, кроме официальных документов, чтобы мошенники не смогли

подделать её подпись. Селфи с ней также запрещены, остается довольствоваться

фотографиями от официальных представителей.

Более серьезный шаг на пути к королевской жизни Меган Маркл

совершила, когда отказалась от карьеры актрисы. Сама Меган объяснила свое

решение тем, что собирается полностью посвятить себя принцу Гарри, королевской

семье и благотворительности.

До своего знакомства с Гарри, Меган не стесняясь заявляла о своих политических убеждениях. Она поддерживала феминизм, выступала в защиту

придется сохранять политический нейтралитет и не высказывать свои взгляды.

Теперь Меган и Гарри придется сдерживаться от проявления

чувств на людях. Пожалуй, на свадьбе мы могли последний раз наблюдать поцелуй

пары, теперь никаких нежностей и объятий.

О стиле Меган, который претерпел значительные изменения, не написал только ленивый. Если раньше она любила дерзкие наряды с декольте и короткой юбкой, то теперь отдает предпочтение элегантности в лучших британских

традициях. Конечно, до свадьбы ей еще позволялось бунтовать, не надевая

колготки на свою помолвку, которые предписаны строгим королевским дресс-кодом.

Теперь же, в статусе жены и герцогини, придется всегда выходить в свет с колготками под юбкой.

Еще одно строгое правило королевского дресс-кода —

отправляясь в поездки, члены королевской семьи, обязаны брать с собой черные

наряды. Смысл в том, что монаршие особы должны быть готовы к любой ситуации,

даже к чьей-то смерти. Черные платья и костюмы нужны для того, чтобы облачиться

в траур.

Если Меган была заядлым любителем игры «Монополия», то об этом также придется забыть. В 2008 году принц Эндрю, герцог Йоркский, запретил

представителям королевской семьи играть в эту игру, назвав её очень порочной и неприемлемой для особ королевских кровей. Поэтому во время семейных встреч

Винздоров они не играют в игры, а пьют чай и обсуждают королевские дела.

Кстати, на таких встречах Меган также придется садиться строго в соответствии со своим титулом, заканчивать трапезу сразу же, как закончила королева Елизавета II , и вместе с ней вставать

из-за стола.

Читайте также: Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: как это было Свадьба Принца Гарри и Меган Маркл: Звездные гости