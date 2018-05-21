52-летняя Джанет Джексон в мини-шортах и колготках в сетку устроила жаркое шоу

После рождения сына и развода с мужем Джанет Джексон взяла небольшую передышку в гастрольном туре, но не так давно вернулась на сцену и показала меломанам, что она в отличной форме. Звезда выступила на церемонии Billboard Music Awards в Лас-Вегасе и зажгла на полную катушку.

Для выступления Джанет выбрала золотые мини-шорты, высокие сапоги, колготки в сетку и объемный топ. В таком костюме певица энергично двигалась на сцене, исполнив па, прославившие еще ее покойного брата Майкла Джексона

А на красную дорожку знаменитость надела наряд поскромнее: она блистала в белой пышной юбке и простом топе в тон. Гости церемонии сошлись во мнении, что молодая мама выглядела прекрасно. А вы как считаете?

Фото: Dennis Van Tine, imago stock&people, Paul Fenton, Kika Press / Global Look Press, Getty Images, Instagram