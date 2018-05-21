Крестный ход и древнерусские обычаи

В Рогожскую слободу на светлый праздник Жен-Мироносиц съехались старообрядцы из шести стран мира.

Более пяти тысяч верующих, прибывших в Рогожскую слободу, поздравили друг друга с очередной годовщиной со дня выхода Именного императорского указа 1905 года «Об укреплении начал веротерпимости», разрешившего старообрядцам возобновить богослужения после 50 лет запрета. Центральное событие — праздничное богослужение в храме Покрова Пресвятой Богородицы — продолжилось крестным ходом вокруг Покровского и Рождественского соборов, а также храма-колокольни во имя Воскресения Христова.

Интересной получилась ярмарочная программа. Участники торжества имели возможность приобщиться к древнерусским традициям: угоститься кашей с квасом и прикупить изделия народных мастеров.

Дети и взрослые могли поучаствовать в подвижных национальных играх на многочисленных тематических площадках.

Концерт древнерусского знаменного пения органично увенчал собою празднество. Творческие коллективы выступали в течение трех часов.