Какие предметы домашнего обихода смогут остановить настояющую пулю

Мировой терроризм не дремлет, и, будучи бит на больших фронтах, переходит к партизанской тактике. Не будет преувеличением сказать, что выстрелы сегодня могут раздаться в любой точке мира и целью заведомо будут незащищенные люди. Если враг вооружен армейским оружием, большинство предметов нашего привычного интерьера как укрытие не годятся, но вот если к вам в дом ворвался бандит с типовым 9-мм пистолетом, шансы выжить есть. Издание Popular Mechanics провело исследование, какие бытовые предметы могут остановить пулю злоумышленника, за неимением бронежилета под рукой. Доктор Карл Чанг, инженер по защитным сооружениям из DuPont Kevlar Ballistic Group, сразу их разочаровал — большинство видов мебели не годится. Что в диване, что в холодильнике очень много пустот в соотношении с материалом, поэтому сопротивление пуле они не окажут. А вот полка с обычными бумажными книжками может стать спасительным барьером.

Не надо прятаться за гипсокартонной стеной или деревянной дверью, а если окажетесь в уборной, то ложитесь в ванную, а не приседайте за стиральную машинку. Забраться в шкаф с одеждой — плохая идея, а кладовка хороша как противопульный бункер пропорционально объему лежащего там хлама. Важен не материал, из которого сделаны вещи, а его объем и расположение.

Кажется, что тяжелая чугунная сковородка схожа с пластинами в полицейском бронежилете, однако 9-мм пуля легко ее пробивает. А вот толстый 8-кг пакет с наполнителем для кошачьего лотка — нет, кусок свинца вязнет в этой массе и быстро теряет кинетическую энергию. Толстенный бумажный справочник на 1000 страниц против пули бесполезен, но если приложить еще один такой же, появляется шанс отделаться всего лишь синяком.