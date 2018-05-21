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САО стал домом для индюшат новых пород
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САО стал домом для индюшат новых пород 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Индюшата новых пород в количестве 34 особей родились в птичнике Тимирязевской академии в САО. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения. Яйца, в которых росли птенцы, были приобретены некоторое время назад на племенном заводе.
— Некоторые из индюшат были совсем слабенькими. Были даже опасения по поводу их здоровья. Малышей решили подкормить сушёными личинками мухи. И вот результат — птенцы сразу же окрепли, — рассказала магистрант факультета зоотехники и биологии Татьяна Азовскова.
Кстати, именно изучение данной добавки лежит в основе исследовательского проекта Азовсковой. Таким образом, апробация прошла успешно.
Известно, что первый месяц крох будут растить на натуральных кормах. Это комбикорм, сушеные личинки, вареные яйца. А затем индюшата поселятся в вольере и начнут угощаться клевером — любимым птичьим лакомством.
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