САО стал домом для индюшат новых пород

Индюшата новых пород в количестве 34 особей родились в птичнике Тимирязевской академии в САО. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения. Яйца, в которых росли птенцы, были приобретены некоторое время назад на племенном заводе.

— Некоторые из индюшат были совсем слабенькими. Были даже опасения по поводу их здоровья. Малышей решили подкормить сушёными личинками мухи. И вот результат — птенцы сразу же окрепли, — рассказала магистрант факультета зоотехники и биологии Татьяна Азовскова.

Кстати, именно изучение данной добавки лежит в основе исследовательского проекта Азовсковой. Таким образом, апробация прошла успешно.

Известно, что первый месяц крох будут растить на натуральных кормах. Это комбикорм, сушеные личинки, вареные яйца. А затем индюшата поселятся в вольере и начнут угощаться клевером — любимым птичьим лакомством.