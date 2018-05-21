Молодежь познакомилась со старинными обрядами

В саду «Эрмитаж» 15 апреля прошел фестиваль «Красная горка». Он напомнил жителям столицы о народных традициях и важности семейных ценностей. Яркий праздник состоялся при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Заслышав звуки музыки, москвичи и гости столицы спешили в сад «Эрмитаж» из всех окрестных районов.

— Праздник «Красная горка» популярен среди молодежи, поэтому программа рассчитана на молодых людей. Каждый раз мы придумываем для них что-то новое и интересное, — рассказал режиссер-постановщик праздника Павел Ремнев

Гости фестиваля узнали о старинных обычаях, народных приметах и свадебных обрядах народов России. Коллектив Союза казаков России и землячества казаков Москвы, исполнив старинные песни, поведал о казачьих традициях. В старину свадьба у них, к примеру, длилась семь дней. Но артистам пришлось показать большинство обрядов за полчаса: рукобитие — сватовство, девичник, плач матери, песни подружек невесты.

Рассказали гостям и о древнеславянских обычаях. С давних пор на Руси праздник Красная горка был посвящен приходящей весне, которую молодежь встречала играми и хороводами. Пригорки первыми освобождались из-под снега и именовались в народе красными, то есть весенними. Позднее молодые люди на Красную горку стали играть свадьбы. А тем, кто в этот день обручился, будущее сулило покровительство высших сил и долгую семейную жизнь.

Гостей праздника поздравил руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков

— Уже второй год подряд мы организуем фестиваль, посвященный Красной горке. И нам хочется, чтобы все получили истинное удовольствие от представления, которое здесь разворачивается, — сказал он.

Двум молодым парам, решившим стать законными мужем и женой, Виталий Сучков подарил на счастье символ праздника — хрустальную подкову. 29-летняя Ольга Мешкова и 30-летний Илья Филимонов познакомились два года назад на конференции — оба они инженеры химической промышленности.

Ирина Бубнова и Михаил Асланов — интернациональная пара: русская и армянин. Купив квартиры в одном доме, молодые люди познакомились в чате для соседей, в интернете, и вскоре сблизились на волне общественной жизни. Быстро подружились и их родители.

— У нас многонациональная страна, различия никогда никому не мешали строить семью и отношения — было бы желание! — уверена Ирина. — Изначально мы так воспитывались, поэтому никаких опасений по поводу создания интернациональной семьи у меня нет.

Согласен с ней и будущий супруг.

— Если у мужа и жены разная культура, это даже интересно, — говорит Михаил. — Главное — пытаться достичь взаимопонимания.

Свадьба Ирины и Михаила состоится в Шипиловском загсе Москвы 19 мая.

Завершился праздник концертом творческих коллективов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Горбенко , заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики:

— Красная горка — это праздник, набирающий силу цветущей весны, торжество любви и надежды. Именно этот день наши предки считали удачным днем для бракосочетания. И в наше время на Красную горку мы любуемся на счастливых молодоженов. Желаем им сохранять и беречь семейный союз, любить и уважать друг друга.