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Объемные кудри и яркий макияж: Тина Канделаки на архивном фото поразительно похожа на Анджелу Дэвис
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Объемные кудри и яркий макияж: Тина Канделаки на архивном фото поразительно похожа на Анджелу Дэвис 

Teleprogramma.pro 32 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Недавно Тина Канделаки рассказывала, что практически с первого года ее работы на телевидении образы ей помогал подбирать персональный стилист. Так происходит и сегодня. Однако теперь телеведущая более требовательна к собственному гардеробу. Не так давно она показала несколько архивных фото, где можно увидеть эволюцию ее стиля. Многие заметили, что со временем знаменитость стала отдавать предпочтения более сдержанным нарядам, но все же часто выбирает яркие цвета в одежде.
Сегодня Тина снова порадовала поклонников архивным снимком. В кадре она запечатлена в желтом платье с глубоким декольте и не менее ярким макияжем. Тогда телеведущая носила необычную прическу: кудри с очень объемным начесом. Вместе с ней попал в кадр ее коллега Василий Стрельников. Они вели какое-то мероприятие, когда их сфотографировали. «Всем привет от Анджелы Дэвис», — написала Канделаки, сравнив себя с известной американской писательницей и правозащитницей.
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Поклонники были очень удивлены образом телеведущей. Многие подтвердили, что она поразительно похожа на Дэвис. «Вот это прическа», «Тина — вы во все времена самая стильная и неординарная», «Годы вам только на пользу, сейчас выглядите очень круто и моложе», «Было время, когда такие прически мы носили!», «Очень похожа на нее», — прокомментировали фото подписчики. Фанаты в очередной раз удивились тому, как 42-летней телеведущей удается сохранять свою красоту. По их мнению, Тина совсем не изменилась за минувшие годы.
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