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15 смешных комиксов, в которых так или иначе узнает себя каждая из нас
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15 смешных комиксов, в которых так или иначе узнает себя каждая из нас 

Журнал ОК! 29 минут назад
В рядах наших любимых настольных книг прибыло. Издательство «Эксмо» выпустило «Настенькины комиксы» — книгу, в которой есть подходящая картинка практически к каждой ситуации из жизни девушки. Все это автор комиксов — художница, иллюстратор, дизайнер, автор мема «Не надо так» Анастасия Лемова — прожила сама и подсмотрела у своих друзей. Насте всего 23 года, но в наблюдательности ей не откажешь. И с чувством юмора у нее тоже все хорошо.
Сейчас у паблика «Настенькины комиксы» «ВКонтакте», куда молодая художница несколько лет назад начала выкладывать свои рисунки, уже 100 000 подписчиков. И скоро к ним прибавится довольно много народу, который ценит хорошую шутку и бумажный формат. Все это у новой книжки есть. Плюс немного красоты — матовая черная фольга на обложке и крафтовая бумага (на какой Настя и рисует свои комиксы) — чтобы вдохнуть жизнь в старый мем «книга — лучший подарок».
Книга совсем недавно увидела свет, и нам повезло одним из первых ознакомиться с ее содержанием. А теперь предлагаем и вам посмеяться вместе с нами над понятными жизненными ситуациями, в которых хоть раз находила себя, пожалуй, каждая девушка (или ее подруга).
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