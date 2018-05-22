Омские студенты-аграрии помогут привить оленей на Ямале от сибирской язвы

ТАСС , 22 мая. Студенты Омского государственного аграрного университета помогут ветеринарам Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) провести вакцинацию северных оленей против сибирской язвы, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Летом 2016 года на Ямале была зафиксирована вспышка сибирской язвы, вызванная аномальной жарой. Погибли более 2,5 тыс. оленей, диагноз «сибирская язва» подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо. От болезни скончался 12-летний ребенок, из очага инфекции были госпитализированы 97 человек. Чтобы избежать заражения, достаточно привить 70% стада.

"В этом году предполагается направить на Ямал на производственную практику студентов Омского государственного аграрного университета. Работать в округе ребята будут летом", — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время завершился весенний период вакцинации, он впервые был массовым — привита 151 тыс. животных, это более 20% от намеченного числа. Оленей продолжат прививать в начале июня — после завершения отела, схода снега и вскрытия рек. В прошлом году вакцину получили 82% северных оленей, в этот раз охват будет увеличен.

"Будут задействованы стационарные корали (загоны для животных — прим. ТАСС) и порядка 100 переносных коралей. Для вакцинации сформируют 80 прививочных бригад из 160 специалистов ветслужбы. Запас вакцины составляет 350 тыс. доз, в течение года планируется поступление еще 800 тыс. доз", — пояснили в пресс-службе.

На вакцинацию будет затрачено 120 млн рублей. «Вакцина поставляется безвозмездно, за счет федерального бюджета, одна доза вакцины оценивается в 1 рубль 17 копеек. Транспортное обеспечение мероприятия в летний период преимущественно будет обеспечиваться авиацией. Для этого заключен контракт с авиакомпанией на 630 летных часов», — уточнили в пресс-службе.

Учет оленей

Одновременно с вакцинацией на Ямале началась компания по мечению оленей. С помощью меток будут известны персональные данные животного — возраст, принадлежность к оленеводческой бригаде или частному оленеводу, данные о прививках.

"Учет животных важен для автономного округа: точное количество поголовья, которое постоянно меняется, поможет в планировании противоэпизоотических кампаний и программ помощи оленеводческим хозяйствам и оленеводам-частникам. Информация о формировании стад, наличии поголовья, отнесения оленей к владельцам позволит эффективнее и надежнее управлять болезнями животных", — добавили в пресс-службе.

На Ямале обитает крупнейшее в мире одомашненное поголовье оленей — свыше 760 тыс.