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Дженнифер Лопес станцевала сексуальный стриптиз (ФОТО)
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Дженнифер Лопес станцевала сексуальный стриптиз (ФОТО) 

Popcake.tv 25 минут назад
Фото: Popcake.tv
Дженнифер Лопес станцевала сексуальный стриптиз на своем концерте в Лас-Вегасе. У нас есть супер горячие фото.
Может ли Дженнифер Лопес стать еще горячее? Ответ: «Да». Девушка разогрела «Планету Голливуд», когда исполняла свою песню «Girls». Она появилась в красном халате, и начала снимать одежду до тех пор, пока на ней не осталось кружевное белье! Ее тело божественно, извиваясь на гигантском фиолетовом диване, широко расправляя ноги и поднимая их в воздух, Дженнифер приковала взгляды всех мужчин. Она соблазнительно двигала руками вверх и вниз по своей удивительной фигуре. Это явно одно из самых запоминающихся выступлений в ее карьере. Как только формы Дженнифер не выпадают из этого соблазнительного костюма? Похоже, это чудо! Поскольку ее наряд состоит из крошечного черного бюстгальтера, где маленькие ремни соединяют его с трусиками. Сначала она была в корсете с черными блестками. Это само по себе уже выглядело достаточно сексуально, пока она не сняла его, чтобы показать, что было внизу!
За последние два года у JLO были довольно скромные костюмы, а это ее самый жаркий.
Невозможно поверить, что 49 лет, так как ее тело лучше, чем у женщин в лет. Ни один другой исполнитель сегодня, за исключением, возможно, Бритни Спирс, не может выступать в костюмах, которые настолько открывают тело.
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Женский форум
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