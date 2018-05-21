Дженнифер Лопес станцевала сексуальный стриптиз (ФОТО)

Дженнифер Лопес станцевала сексуальный стриптиз на своем концерте в Лас-Вегасе. У нас есть супер горячие фото.

Может ли Дженнифер Лопес стать еще горячее? Ответ: «Да». Девушка разогрела «Планету Голливуд», когда исполняла свою песню «Girls». Она появилась в красном халате, и начала снимать одежду до тех пор, пока на ней не осталось кружевное белье! Ее тело божественно, извиваясь на гигантском фиолетовом диване, широко расправляя ноги и поднимая их в воздух, Дженнифер приковала взгляды всех мужчин. Она соблазнительно двигала руками вверх и вниз по своей удивительной фигуре. Это явно одно из самых запоминающихся выступлений в ее карьере. Как только формы Дженнифер не выпадают из этого соблазнительного костюма? Похоже, это чудо! Поскольку ее наряд состоит из крошечного черного бюстгальтера, где маленькие ремни соединяют его с трусиками. Сначала она была в корсете с черными блестками. Это само по себе уже выглядело достаточно сексуально, пока она не сняла его, чтобы показать, что было внизу!

За последние два года у JLO были довольно скромные костюмы, а это ее самый жаркий.