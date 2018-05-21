Королевский тренд: В какой шляпке вас примут за свою при дворе

Сейчас мы можем смело назвать шляпы одним из символом Великобритании, наряду с любимыми корги королевы и английским флагом. На прошедшей 19 мая свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, где особое внимание гостей просили уделить дресс-коду, можно было увидеть шляпки всех форм и расцветок. Мы решили разобраться какую роль играют эти головные уборы в жизни британской аристократии, кто снабжает монарших особо шляпками и где за шляпы вручают награду. Королевский тренд: В какой шляпке вас примут за свою при двореГлавным экспертом в вопросе шляпок, естественно, считается королева

официальном мероприятии она появляется в шляпке, всегда подобранной в тон к её наряду. Королева, человек старой закалки и ярый приверженец традиций Соединенного

Королевства. Эти традиции, вплоть до 50ых годов прошлого столетия, обязывали

женщин всюду носить головные уборы, чтобы не демонстрировать на публике свои

волосы. Именно поэтому мы так редко можем увидеть королеву с непокрытой

головой. Она сама шутит, что, должно быть, является единственным человеком в мире, который носит шляпу постоянно. Для свадьбы своего внука принца Гарри с Меган

Маркл королева выбрала яркий лимонный наряд и шляпку такого же цвета.

Правилами королевского дресс-кода не пренебрегли и зарубежные

гости. Опра Уинфри, получив приглашение на королевскую свадьбу, подошла к выбору

наряда со всей серьезностью и также появилась в шляпке.

Стоит отметить, что бежевая шляпка Опры, украшенная цветами и перьями, дело рук Филиппа Трейси — одного из любимых шляпников королевской

семьи и их окружения. На свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон знатоки шляпного

дизайна насчитала 36 головных уборов, над которыми трудился Трейси. Среди

гостей принца Гарри и Меган Маркл, помимо Опры Уинфри, также были замечены те,

кто решил пойти по протоптанной британской аристократией дорожке, и примерить

творения известного шляпника.

Впрочем, Филипп Трейси далеко не единственный шляпник,

приближенный к королевской семье. Роуз Кори одна из самых известных английских модисток,

официальных поставщиков шляпок для королевского двора, в чьих творениях ходила

мать королевы Елизаветы II,

Елизавета Боуз-Лайон. Роуз начала заниматься дизайном шляпок в 16 лет и за свою

долгую карьеру успела не только сотворить головные уборы для королевской семьи,

но и воспитать следующее поколение шляпников.

Филипп Сомервилл был официальным шляпником королевы

Елизаветы II с 80-ых годов и до своей отставки в 2008 году. В самые плодотворные периоды их сотрудничества, Сомервилл поставлял королеве от 40 до 50 шляпок в год. Также,

он приложил руку к созданию стиля принцессы Дианы, научил её, а вместе с леди

Ди и всю Великобританию, любить шляпки.

В 2014 году место Сомервилла заняла его ученица, шляпница

Рейчел Трэвор-Морган. Впервые, шляпки для королевы Рейчел предложили сделать

еще в 2006 году. В одной из них Елизавета появилась на службе в честь 80-летия

собора Святого Павла. Спустя годы сотрудничества, Рейчел удостоилась звания

официального шляпника королевского двора и вручения королевского ордена. Вместе

с орденом появились и новые клиенты среди членов семьи Винздоров и их близкого

круга, поэтому на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл можно было увидеть много

дам в творениях Рейчел. Например, графиня Карен Спенсер, жена брата принцессы

Дианы Чарльза Спенсера, выбрала для свадьбы фиолетовую шляпку Рейчел.

Настоящий парад шляпок в Соединенном Королевстве

устраивается не только на официальных мероприятиях, но и во время королевских

скачек в Аскоте. Скачки, пожалуй, любимое светское мероприятие модниц-аристократок,

на котором они с удовольствием соблюдают все строгости дресс-кода и выбирают

шляпки. Это все не с проста. Пока между скакунами идет борьба за первенство и кубок, дамы голубых кровей в это время сражаются за симпатию Елизаветы II, которая выбирает самую элегантную

и необычную шляпку среди присутствующих.

Дресс-код королевских скачет предписывает носить головные

уборы не только женщинам, но и мужчинам. Конечно, они за это не получают

никаких похвал от королевы, но это не снимает с них обязанность носить обязательные

по дресс-коду цилиндры.