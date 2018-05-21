Простой британский мальчуган принц Луи

Когда в семействе Кейт и Уильяма родился первенец, принц Джордж, третий в очереди на британский престол, после дедушки Чарльза и папы Уильяма, архиепископ Кентерберийский с христианским смирением написал в Daily Mail : «Это один из многих младенцев, которые родились». Один из многих? Но он такой один, как бы семейство, обитающее в Кенсингтонском дворце, ни стремилось доказать миру, что они — «как все».

Как все?

«Скромность, сдержанность, простота и близость к народу» — стали жизненным девизом для Уильяма и Кейт. Кейт старательно фотографируется во время походов в магазин, не стесняется появляться в одних и тех же нарядах по нескольку раз даже на официальных мероприятиях. Детей растит в строгости, дочка Шарлотта донашивает кардиганчики и рубашечки за старшим братом, кое-что из этих одежек унаследует и новорожденный Луи. Активные британские мамочки пытаются понять, почему для официального фотографирования на пороге роддома Кейт не надела утягивающее белье. Точно так же они обсуждали ее токсикоз на ранних месяцах беременности. Фанаты Поттерианы пришли к выводу, что очередного отпрыска в королевском семействе назвали в честь членов семейства Уизли. Сразу после того, как было названо имя младенца, на официальном сайте Гарри Поттера «Pottermore» появилась запись: «Луи Артур Чарльз, ты был назван в честь трех самых великих Уизли». Кто читал, тот разберется, о чем речь. Остальным достаточно понять, что родители королевской крови — такие же фанаты Поттерианы, «как все». И свидетельство о рождении младенец тоже получил, как все. Правда, не у каждого в метрике в графе «занятие родителей» записано: «Принц Великобритании» и «Принцесса Великобритании».

Ажиотаж вокруг младенца

Да и в графе с именем новорожденного тоже, помимо имени и фамилии, значится титул «Его королевское высочество принц». Так что с самого начала этот мальчик — «не как все», как бы ни стремились подчеркнуть свою близость к народу его папа и мама. А назвали его вовсе не в честь героев Поттерианы, а в честь дедушки, принца Уэльского Чарльза, и адмирала Луиса Маунтбеттена, дяди и наставника герцога Эдинбургского Филиппа, супруга Елизаветы II . Правда, имя Луис написали на французский манер, что тут же вызвало ожесточенные споры в прессе и в социальных сетях, как его правильно называть, как французских королей — Луи, или на американский манер — Луис, даже Льюис или Левис. Еще до его рождения британцы заключали пари, какое имя выберут супруги для третьего ребенка. По версии букмекеров, самые популярные варианты Альберт, Артур и Фред. Многие рядовые граждане потеряли свои ставки. В честь его рождения палили из пушек, бабушка на вертолете прилетала с первым визитом, а в газетах по случаю его рождения даже фельетоны публиковали: «Рад сообщить, что королевскому ребенку были успешно удалены десятисантиметровый хвост и трехсантиметровый раздвоенный язык, и теперь он снова похож на человека», — заявил главный хирург Саймон Уильямс ». Намек на Чудо-человека из комикса Marvel. Говорят, некоторые русскоязычные сайты повелись на сенсацию и на полном серьезе перепечатали новость о том, что члены королевской фамилии Великобритании рождаются рептилоидами. Наверное, клевета. Но в любом случае этот младенец — явно не как все, даже если родился без хвоста.

Права и привилегии

На самом деле хвост у него есть. И этот хвост — полученные при рождении права и привилегии. Как пишет британская пресса, младенец, появившийся на свет в больнице Святой Марии, в сьюте за £5000, шампанское включено, будет иметь колоссальные стартовые преимущества по сравнению с другими британскими младенцами, что бы там ни говорил архиепископ Кентерберийский. Он никогда не будет заботиться о жилье, беспокоиться об образовании и карьере или испытывать недостаток. Да, все британцы имеют право на бесплатную медицину, но не такую роскошную, как королевское семейство. Новорожденный никогда в будущем не попадет в лист ожидания сложной операции и вообще в очередь к врачу, ему вовремя будут делать все мыслимые и немыслимые анализы, едва он кашлянет. Он пойдет в тот же детский садик, что и сестренка, пребывание в котором стоит £4,850 в семестр, это более 400 тысяч, если в рублях, причем без учета обедов, завтраков и экскурсий. А потом в начальную школу неподалеку от Кенсингтонского дворца, в которую ходит его старший братик Джордж. Там учат не заводить близких друзей и быть добрыми, семестр там стоит еще дороже — £6,110. Он никогда не будет думать о съемном или собственном жилье, к его услугам четырехэтажный Кенсингтонский дворец, на ремонт папа и мама совсем недавно потратили £4.5 миллиона, а если ему там наскучит, к его услугам Букингемский дворец из 7750 комнат, где живет бабушка, а также всевозможные замки в Шотландии и Уэльсе. И это далеко не все. Так что детство принца совсем не как у всех. Что бы там ни говорили про британскую королевскую семью, которая теперь гораздо ближе к народу, и про еще одного младенца, который родился «как все».