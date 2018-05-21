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Воронежские зоозащитники во время бури спасли 5 щенков куницы
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Воронежские зоозащитники во время бури спасли 5 щенков куницы 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Малыши привлекли внимание людей истошными криками.
Воронежские зоозащитники спасли пятерых щенков лесной куницы во время непогоды, которая обрушилась на регион в минувшие выходные. Информация об этом появилась на официальной странице местного «Центра реабилитации диких животных» в «ВКонтакте». Первыми зверят заметили юные воронежцы — куницы издавали истошные крики. Дети рассказали об этом взрослым, и те связались с волонтёрами. Мать щенков не появлялась несколько часов, и приехавшие зоозащитники забрали их с собой. По оценкам экспертов, щенкам всего около 30 дней. У двоих лёгкая черепно-мозговая травма, потому что, по словам очевидцев, зверята падали с дерева, также у малышей было истощение — они не ели около суток. Сейчас куницы под присмотром волонтёров Центра.
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