Воронежские зоозащитники во время бури спасли 5 щенков куницы

Малыши привлекли внимание людей истошными криками.

Воронежские зоозащитники спасли пятерых щенков лесной куницы во время непогоды, которая обрушилась на регион в минувшие выходные. Информация об этом появилась на официальной странице местного «Центра реабилитации диких животных» в «ВКонтакте». Первыми зверят заметили юные воронежцы — куницы издавали истошные крики. Дети рассказали об этом взрослым, и те связались с волонтёрами. Мать щенков не появлялась несколько часов, и приехавшие зоозащитники забрали их с собой. По оценкам экспертов, щенкам всего около 30 дней. У двоих лёгкая черепно-мозговая травма, потому что, по словам очевидцев, зверята падали с дерева, также у малышей было истощение — они не ели около суток. Сейчас куницы под присмотром волонтёров Центра.