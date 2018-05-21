«У полиции больше возможностей по пробивке телефонов и документов, но нет ресурсов для массового поиска»

«Люди пропадают по разным причинам и в разных обстоятельствах. Это может быть город, может быть лес. Это могут быть несчастные случаи (например, человек упал в колодец), это может быть ухудшение здоровья, суицид, самостоятельный уход из дома.

В первую очередь нужно сделать заявление в полицию. Уже в полиции потребуется собрать максимум информации: описание, приметы, фотографии, в чем был одет, что было с собой и т. д. Потом рекомендуется привлечь волонтеров, потому что у полиции больше возможностей по пробивке телефонов, адресов, документов, но у полиции нет ресурсов для массового поиска в социальных сетях, лесах. Тут как раз и нужны волонтеры. Нужно обзвонить всех друзей, знакомых, собрать максимум информации. Если есть возможность — найти видеокамеры по маршруту следования человека, узнать, кто за них ответственным, чтобы самим посмотреть или в полицию дать адреса этих видеокамер. Если это двор, можно на машины подложить ориентировки с просьбой сохранить записи видеорегистраторов, потому что они затираются через несколько дней, и важно оперативно их собрать. Эту работу делают волонтеры. И чем быстрее, тем лучше.

Шансы более раннего обнаружения человека с привлечением волонтеров зависят от обстоятельств. Если мы говорим про лес, то чем раньше мы начнем искать, тем лучше: заблудившийся человек за сутки проходит примерно 10 км. Если начать его искать сразу, то радиус поиска будет небольшой, а через 2-3 суток придется искать на радиусе 50 км. Во-вторых, через двое-трое суток у него могут закончиться силы, обезвоживание, и он не сможет ни на дорогу выйти, ни подать сигнал. Если говорить об исчезновении детей, и это криминал, счет вообще идет на часы. Поэтому наша задача — сделать так, чтобы через час о пропавшем ребенке знала вся Нижегородская область, все население.

У поисково-спасательного отряда „Волонтер“ есть соглашения со всеми силовыми структурами. Это соглашение об обмене информацией, взаимном обучении, тренировкам, но, к сожалению, все эти алгоритмы несовершенны и требуют постоянной работы. Работа с населением — это отдельная технология: его надо оповестить, собрать на место сбора, зарегистрировать, проинструктировать, выдать навигаторы и куртки, управлять во время поисков, вывезти из леса, накормить и отправить домой. Ни одна силовая структура этим не занимается. И то, о чем мы говорим уже семь лет, — нам нужны единые стандарты навигации, картографии, связи и проч., то есть нужно много разных совместных учений. Этого, к сожалению, до сих пор не происходит, и мы каждый раз натыкаемся на одни и те же проблемы: у всех разные карты, разная связь и т. д. Это зависит от конкретных руководителей, которые прочувствовали это на себе. Например, в районах полиция понимает, что без населения нельзя справиться, собираются. А бывает, что начальники не понимают. Но создать список из 25 тыс. подписчиков — это многолетняя работа, просто так это получится.

У нас 26 тыс. подписчиков в социальных сетях, заполнивших анкеты, то есть выразивших желание участие в поисках, более тысячи человек, а на поиски приезжает неизвестно сколько, потому что все зависит от того, кто пропал, где и когда. Если это ребенок и молодая студентка, могут приехать 200-300 человек, искать мальчика на Керженце приехали две тысячи. Но если это бабушка в Воскресенском районе и в понедельник — то ни один. Несовершенно неправильно думать, что есть какой-то отряд, который без меня найдет — если вы не поехали, значит, не поехал никто. Тут нужна любая помощь. В первую очередь личное участие, но можно помогать другими способами: можно привезти и увезти, купить батарейки в лагерь волонтерам, можно сварить кашу, можно распечатать ориентировки. Одна расклеенная ориентировка лучше, чем ни одной».

Фото со страницы С. Шухрина в социальной сети.