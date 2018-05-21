11 полезных и красивых вещей, без которых не обойтись на современной даче 

1. Зонт от солнца
Если на вашей даче нет тенистой беседки или крыльца с навесом, добавить комфорта зоне отдыха поможет зонт.
Фото: Instagram potterybarn_biltmore
Выбирайте модели с устойчивым основанием и не забудьте про чехол: так ваш зонт прослужит гораздо дольше.
Фото: IKEA
2. Скамья с местом для хранения
Скамья-сундук на колесиках — это комфортное место для отдыха и система хранения в одном, да еще с возможностью перемещать конструкцию в любое удобное место.
Фото: IKEA
3. Ковры для наружного размещения
Хотите добавить открытой террасе или беседке уюта? Обратите внимание на ковры, предназначенные специально для наружного размещения.
Фото: IKEA
Они созданы из прочных материалов, устойчивых к воздействию влаги и перепаду температур.
Фото: IKEA
4. Подушки для наружного размещения
Не только ковры могут преобразить ваше дачное крыльцо: современные производители предлагают также немало стильных декоративных подушек для наружного размещения.
Фото: Instagram sassafrashome
5. Передвижной модуль для хранения
Еще один элемент обстановки, способный без проблем перемещаться в любое нужное мето (к примеру, из дачного домика — к зоне барбекю), — передвижной модуль для хранения.
Фото: IKEA
6. Переносной угольный гриль
А вот для тех, кто не обустроил барбекю-зону на дачном участке, существует компактное, недорогое и весьма стильное решение — переносной угольный гриль. С его помощью можно устроить трапезу не только на дачном участке, но и, скажем, на берегу близлежащей речки.
Фото: IKEA
7. Наружные светильники
Осветить беседку, крыльцо, подсветить садовые дорожки и при этом не разориться на электричестве помогут наружные светильники на солнечных батареях.
Фото: IKEA
8. Гирлянды
В продолжение темы светильников, обратите внимание на гирлянды: это самый настоящий дачный тренд нынешнего лета. С их помощью можно быстро и просто создать уютное локальное освещение. А если выбрать модели на солнечных батареях, еще и сэкономить.
Фото: IKEA
9. Передвижная корзина для хранения
Еще один элемент обстановки, который добавит вашей даче мобильности и сделает ее более комфортной — передвижная корзина для хранения.
Фото: Instagram americanartdecor
10. Кресло-гамак
Сочетание удобного подвесного кресла и гамака в одном? Почему бы и нет! Кстати, смастерить такой элемент дачной обстановки вы вполне можете своими руками.
Фото: Instagram fabrika_idey_fabrika
11. Растения в кадках
Зимой в нашем климате способны выжить далеко не все растения. Как насчет того, чтобы посадить самые теплолюбивые в кадки и подобрать стильные кашпо, а с наступлением холодов прятать их в местечко потеплее? Это позволит вам баловать себя более экзотичными фруктами.
Фото: Instagram kaasoutdoorliving