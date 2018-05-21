11 полезных и красивых вещей, без которых не обойтись на современной даче

1. Зонт от солнца

Если на вашей даче нет тенистой беседки или крыльца с навесом, добавить комфорта зоне отдыха поможет зонт.

Фото: Instagram potterybarn_biltmore

Выбирайте модели с устойчивым основанием и не забудьте про чехол: так ваш зонт прослужит гораздо дольше.

2. Скамья с местом для хранения

Скамья-сундук на колесиках — это комфортное место для отдыха и система хранения в одном, да еще с возможностью перемещать конструкцию в любое удобное место.

Фото: IKEA

3. Ковры для наружного размещения

Хотите добавить открытой террасе или беседке уюта? Обратите внимание на ковры, предназначенные специально для наружного размещения.

Фото: IKEA

Они созданы из прочных материалов, устойчивых к воздействию влаги и перепаду температур.

Фото: IKEA

4. Подушки для наружного размещения

Не только ковры могут преобразить ваше дачное крыльцо: современные производители предлагают также немало стильных декоративных подушек для наружного размещения.

Фото: Instagram sassafrashome

5. Передвижной модуль для хранения

Еще один элемент обстановки, способный без проблем перемещаться в любое нужное мето (к примеру, из дачного домика — к зоне барбекю), — передвижной модуль для хранения.

Фото: IKEA

6. Переносной угольный гриль

А вот для тех, кто не обустроил барбекю-зону на дачном участке, существует компактное, недорогое и весьма стильное решение — переносной угольный гриль. С его помощью можно устроить трапезу не только на дачном участке, но и, скажем, на берегу близлежащей речки.

Фото: IKEA

7. Наружные светильники

Осветить беседку, крыльцо, подсветить садовые дорожки и при этом не разориться на электричестве помогут наружные светильники на солнечных батареях.

Фото: IKEA

8. Гирлянды

В продолжение темы светильников, обратите внимание на гирлянды: это самый настоящий дачный тренд нынешнего лета. С их помощью можно быстро и просто создать уютное локальное освещение. А если выбрать модели на солнечных батареях, еще и сэкономить.

Фото: IKEA

9. Передвижная корзина для хранения

Еще один элемент обстановки, который добавит вашей даче мобильности и сделает ее более комфортной — передвижная корзина для хранения.

Фото: Instagram americanartdecor

10. Кресло-гамак

Сочетание удобного подвесного кресла и гамака в одном? Почему бы и нет! Кстати, смастерить такой элемент дачной обстановки вы вполне можете своими руками.

Фото: Instagram fabrika_idey_fabrika

11. Растения в кадках

Зимой в нашем климате способны выжить далеко не все растения. Как насчет того, чтобы посадить самые теплолюбивые в кадки и подобрать стильные кашпо, а с наступлением холодов прятать их в местечко потеплее? Это позволит вам баловать себя более экзотичными фруктами.

Фото: Instagram kaasoutdoorliving