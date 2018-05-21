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Подтверждающие лечение документы могут быть выписаны на имя любого из супругов
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Подтверждающие лечение документы могут быть выписаны на имя любого из супругов 

Время бухгалтера 32 минуты назад
Минфин обосновал возможность использования супругами права на лечебный соцвычет по НДФЛ.
Это допустимо, поскольку все имущество, приобретенное в браке, находится в совместном владении, а распоряжаются им по обоюдному согласию и муж и жена.
Поэтому, соцвычет на лечение может быть предоставлен любому из супругов, вне зависимости от того, на чье из них имя заполнены расходные документы.
Если в качестве подтверждения права на вычет у мужа или жены имеется оригинал справки об оплате медицинских услуг, утвержденный Приказом от 25.07.2001 № 289/бг-3-04/256, то другой супруг, при необходимости получения вычета и на себя, может воспользоваться ее дубликатом.
Распределить расходы для получения преференции супруги вправе самостоятельно.
ПИСЬМО Минфина РФ от 28.04.2018 № 03-04-06/29474
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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