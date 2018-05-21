Подтверждающие лечение документы могут быть выписаны на имя любого из супругов

Минфин обосновал возможность использования супругами права на лечебный соцвычет по НДФЛ.

Это допустимо, поскольку все имущество, приобретенное в браке, находится в совместном владении, а распоряжаются им по обоюдному согласию и муж и жена.

Поэтому, соцвычет на лечение может быть предоставлен любому из супругов, вне зависимости от того, на чье из них имя заполнены расходные документы.

Если в качестве подтверждения права на вычет у мужа или жены имеется оригинал справки об оплате медицинских услуг, утвержденный Приказом от 25.07.2001 № 289/бг-3-04/256, то другой супруг, при необходимости получения вычета и на себя, может воспользоваться ее дубликатом.

Распределить расходы для получения преференции супруги вправе самостоятельно.

ПИСЬМО Минфина РФ от 28.04.2018 № 03-04-06/29474

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»