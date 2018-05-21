Костромичке нужны голоса для победы в конкурсе «Мисс Русское радио»

Мы продолжаем следить за жизнью победительницы — Анжелы Лапиной, которая уже неделю находится в Москве, где стартовал завершающий этап Всероссийского конкурса красоты. Распорядок дня у девочек более чем насыщенный — каждый день тренировки, фотосессии, различные занятия и встречи со знаменитыми людьми.

В анкете федерального конкурса Анжела указала 5 интересных фактов о себе:

1. В детстве хотела служить в армии. 2. На необитаемый остров взяла бы Джонни Деппа (в роли Джека Воробья) и пару ящиков рома. 3. Хотела бы разобраться, о чем думают и говорят мужчины. 4. Верит, что женская дружба может существовать при условии, если мужчин вообще не будет на Земле! 5. Кумиром детства называет Наталью Орейро , певица до сих пор вызывает у Анжелы теплые чувства.

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