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Костромичке нужны голоса для победы в конкурсе «Мисс Русское радио»
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Костромичке нужны голоса для победы в конкурсе «Мисс Русское радио» 

k1news.ru 24 минуты назад
Фото: k1news.ru
Мы продолжаем следить за жизнью победительницы — Анжелы Лапиной, которая уже неделю находится в Москве, где стартовал завершающий этап Всероссийского конкурса красоты. Распорядок дня у девочек более чем насыщенный — каждый день тренировки, фотосессии, различные занятия и встречи со знаменитыми людьми.
В анкете федерального конкурса Анжела указала 5 интересных фактов о себе:
1. В детстве хотела служить в армии. 2. На необитаемый остров взяла бы Джонни Деппа (в роли Джека Воробья) и пару ящиков рома. 3. Хотела бы разобраться, о чем думают и говорят мужчины. 4. Верит, что женская дружба может существовать при условии, если мужчин вообще не будет на Земле! 5. Кумиром детства называет Наталью Орейро, певица до сих пор вызывает у Анжелы теплые чувства.
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Несколько дней назад стартовало голосование «Мисс Русское Радио 2018», и для Анжелы важна поддержка каждого из нас! В этом году организаторы конкурса запустили голосование через официальное мобильное приложение, которое доступно бесплатно на всех платформах. Чтобы отдать голос за Анжелу Лапину, необходимо скачать мобильное приложение «Русского Радио», нажать вкладку «Ещё» и найти в списке нашу красавицу. Голосовать можно 1 раз в сутки со всех мобильных устройств.
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