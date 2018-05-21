Синтоловый качок Кирилл Терёшин обратился за помощью к Елене Малышевой

Пятигорчанин, известный своими синтоловыми экспериментами стал героем телепрограммы «Жить здорово» на Первом канале.

Кирилл Терёшин обратился в клинику Елены Малышевой и стал героем телешоу для того, чтобы врачи помогли избавиться ему от огромных рук, накаченных синтоловым маслом.

После проведенных обследований медики заявили, что в руках Кирилла практически нет мышц. По их словам они полностью пропитаны вредным веществом и в данном случае речь может идти только об ампутации.

В своем аккаунте Вконтакте обладатель «рук-базук» заявил, что больше не может испытывать постоянные боли и обязательно избавится от ненавистных бицепсов.