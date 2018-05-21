Отдохнуть от жары соколинцы смогут в отделениях социальных служб на Мироновской и Буракова 

Как сообщили в филиале «Соколиная гора» территориального центра социального обслуживания «Сокольники», на время аномальной жары жители района Соколиная гора смогут отдохнуть в «комнатах прохлады».
В этих помещениях есть прохладная вода для питья, работают кондиционеры, а для комфорта отдыхающих есть журналы, газеты и книги, телевизор. В районных отделениях территориального центра социального обслуживания в районах Сокольники, Метрогородок, Преображенское и Богородское жители Восточного административного округа смогут найти подобные «комнаты прохлады». Летом нынешнего года планируется открыть более трехсот помещений, где можно будет отдохнуть от жары.
Соколинцы могут обратиться насчет пребывания в «комнатах прохлады», расположенных на улице Мироновская, 18 и улице Буракова, 17/2. Телефоны этих помещений следующие: +7 (495) 918-39-36 и +7 (499) 785-09-82.
Фото с сайта icmos.ru: РИА Новости.