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Отдохнуть от жары соколинцы смогут в отделениях социальных служб на Мироновской и Буракова
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Отдохнуть от жары соколинцы смогут в отделениях социальных служб на Мироновской и Буракова 

Управа района Соколиная гора 15 минут назад
Как сообщили в филиале «Соколиная гора» территориального центра социального обслуживания «Сокольники», на время аномальной жары жители района Соколиная гора смогут отдохнуть в «комнатах прохлады».
В этих помещениях есть прохладная вода для питья, работают кондиционеры, а для комфорта отдыхающих есть журналы, газеты и книги, телевизор. В районных отделениях территориального центра социального обслуживания в районах Сокольники, Метрогородок, Преображенское и Богородское жители Восточного административного округа смогут найти подобные «комнаты прохлады». Летом нынешнего года планируется открыть более трехсот помещений, где можно будет отдохнуть от жары.
Соколинцы могут обратиться насчет пребывания в «комнатах прохлады», расположенных на улице Мироновская, 18 и улице Буракова, 17/2. Телефоны этих помещений следующие: +7 (495) 918-39-36 и +7 (499) 785-09-82.
Фото с сайта icmos.ru: РИА Новости.
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