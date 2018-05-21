Делать новое и по-другому — это просто. Гораздо труднее просто что-то немного
улучшить.
Джонатан Айв Гений Стива Джобса и переоценка способностей не имели бы эффекта без инновационного дизайна Джонатана Айва, а история успеха Apple никогда бы не была написана. Этот союз определил эпоху. Однако из этого никогда и ничего бы не получилось, если бы эти двое людей не встретились.
После своего возвращения в компанию Apple в 1997 году Стив Джобс хотел нанять на работу создателя дизайна ThinkPad — Ричарда Саппера, который, впрочем, отказался от сотрудничества. Айв, напротив, не видел для себя будущего в компании, однако тогдашний начальник — Джон Рубинштейн смог переубедить его, так как, по его словам, Apple с Джобсом «сможет переписать историю». Вот так Джобс и Айв встретились и «в тот же день» начали работу над iMac.
Родился 27 февраля 1967 в Лондоне, Англия
Ударник в софт-рок-группе «White Raven»
Рано проявившаяся любовь к машинам; однако курсы автомобильного дизайна при университете испугали его. «Когда студенты рисовали свои чертежи, они рычали, изображая рев двигателя».
1987 Бракосочетание с Хизер Пегг, рождение сыновей
1989 Получение степени бакалавра промышленного дизайна в университете Нортумбрии
1992 Начало работы промышленным дизайнером в компании Apple
1997 Вице-президент департамента промышленного дизайна компании Apple
1998 Выход iMac на рынок
2003 Звание «Дизайнер года», выставка в музее дизайна в Лондоне
2012 Старший вице-президент по промышленному дизайну компании Apple
2012 Премия D&AD-Award за лучшую студию дизайна
2012 Посвящение в рыцари (сэр Джонатан)
2015 Главный директор по дизайну компании Apple
2017 Почетный ректор Королевского колледжа искусств (Лондон)
Джон Айв рано постиг основы дизайна: его отец Майк был ювелиром, а также преподавал производство, дизайн и технологию в Политехническом университете графства Мидлсекс. Уже подростком Айв зарекомендовал себя талантливым промышленным дизайнером: одной из его лучших работ стал складной кодоскоп с футляром для переноски, и даже его эскизы выглядели как профессиональные работы.
До сих пор в его принципе функционального дизайна «меньше — значит больше» чувствуется огромное влияние Дитера Рамса — дизайнера компании Braun и школы художественного конструирования Баухаус. Для Айва объекты и их производство неразрывно связаны друг с другом, поэтому он хочет «проникнуть» в обе системы. Однако сам себя он видит скорее конструктором, чем дизайнером. То, что он с помощью такого подхода изменил представление о том, чем может быть компьютер, вероятно, является самым гениальным достижением мастера в обеих ипостасях.
Если когда-нибудь Айв перестанет проектировать новаторские продукты для Apple, он хотел бы что-нибудь производить для друзей и себя: «Планка должна находиться очень высоко».
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