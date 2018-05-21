История гения: Джонатан Айв — второй от Apple

Делать новое и по-другому — это просто. Гораздо труднее просто что-то немного

улучшить.

После своего возвращения в компанию Apple в 1997 году Стив Джобс хотел нанять на работу создателя дизайна ThinkPad — Ричарда Саппера, который, впрочем, отказался от сотрудничества. Айв, напротив, не видел для себя будущего в компании, однако тогдашний начальник — Джон Рубинштейн смог переубедить его, так как, по его словам, Apple с Джобсом «сможет переписать историю». Вот так Джобс и Айв встретились и «в тот же день» начали работу над iMac.

Родился 27 февраля 1967 в Лондоне, Англия

Ударник в софт-рок-группе «White Raven»

Рано проявившаяся любовь к машинам; однако курсы автомобильного дизайна при университете испугали его. «Когда студенты рисовали свои чертежи, они рычали, изображая рев двигателя».

1987 Бракосочетание с Хизер Пегг, рождение сыновей

1989 Получение степени бакалавра промышленного дизайна в университете Нортумбрии

1992 Начало работы промышленным дизайнером в компании Apple

1997 Вице-президент департамента промышленного дизайна компании Apple

1998 Выход iMac на рынок

2003 Звание «Дизайнер года», выставка в музее дизайна в Лондоне

2012 Старший вице-президент по промышленному дизайну компании Apple

2012 Премия D&AD-Award за лучшую студию дизайна

2012 Посвящение в рыцари (сэр Джонатан)

2015 Главный директор по дизайну компании Apple

2017 Почетный ректор Королевского колледжа искусств (Лондон)

Джон Айв рано постиг основы дизайна: его отец Майк был ювелиром, а также преподавал производство, дизайн и технологию в Политехническом университете графства Мидлсекс. Уже подростком Айв зарекомендовал себя талантливым промышленным дизайнером: одной из его лучших работ стал складной кодоскоп с футляром для переноски, и даже его эскизы выглядели как профессиональные работы.

До сих пор в его принципе функционального дизайна «меньше — значит больше» чувствуется огромное влияние Дитера Рамса — дизайнера компании Braun и школы художественного конструирования Баухаус. Для Айва объекты и их производство неразрывно связаны друг с другом, поэтому он хочет «проникнуть» в обе системы. Однако сам себя он видит скорее конструктором, чем дизайнером. То, что он с помощью такого подхода изменил представление о том, чем может быть компьютер, вероятно, является самым гениальным достижением мастера в обеих ипостасях.

Если когда-нибудь Айв перестанет проектировать новаторские продукты для Apple, он хотел бы что-нибудь производить для друзей и себя: «Планка должна находиться очень высоко».

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