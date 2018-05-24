Падением с третьего этажа закончилось селфи для братской школьницы

Увлечение заброшенными зданиями и селфи привело братскую школьницу на больничную койку. Как сообщает региональная полиция, 11-летняя девочка упала с высоты третьего этажа при спуске с крыши заброшенного завода.

Свидетели рассказали, что две пятиклассницы оказались на территории бывшего завода железо-бетонных конструкций не случайно. На крышу они взобрались, чтобы сфотографироваться. Уже возвращаясь, одна из школьниц потеряла равновесие и, пролетев почти с 9-метровой высоты, упала на бетонный пол, усыпанный строительным мусором.

Сейчас пострадавшая девочка находится в реанимации, она получила множественные травмы, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

После проверки выяснилось, что семья, где воспитывается ребенок, никогда не состояла на учете, в школе девочку характеризуют как прилежную ученицу.

Полиция обращает внимание родителей на необходимость разъяснительных бесед с детьми о последствиях посещения заброшенных зданий.