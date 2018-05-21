Аллергия на пыльцу обострилась из-за изменений климата

Изменение климата влияет на усугубление и распространенность так называемой сенной лихорадки (поллиноз, аллергический риноконъюнктивит) — сезонной аллергической реакции на пыльцу растений. Об этом заявили аллергологи из США, где жители некоторых регионов впервые столкнулись с такой проблемой, а у жителей Северо— и Юго-запада страны заметны ухудшения. Растет не только количество людей, страдающих от пыльцевой аллергии, но и продолжительность — зафиксировано удлинение периодов сезонной аллергии на 27 дней. Об этом пишет NBC News.

Аллергены распространяются в воздухе при цветении деревьев — дубов, кленов, берез, тополей, ольхи. Также аллергические реакции вызывают цветы, в частности одуванчики. Поллиноз вызывает отечность слизистых носа и глаз, заложенность носа, насморк, чихание, кашель, удушье, нарушение обоняния, зуд и кожные высыпания. Заболевание обычно начинается в детском возрасте и чаще возникает у людей, которые уже имеют какие-либо аллергические заболевания. Без соответствующего лечения поллиноз может перейти в бронхиальную астму.

Исследования показывают, что глобальное потепление, более теплые и влажные зимы продлевают сезоны цветения растений, из-за чего периоды распространения пыльцы начинаются немного раньше и продолжаются немного дольше. Кроме того, некоторые растения начали повторно цвести осенью. Увеличение концентрации пыльцы в воздухе в течение более длительного периода времени воздействует на здоровье человека. Согласно данным доклада Американской академии аллергии, астмы и иммунологии, если аллергия наследственная, у пациентов развивается более интенсивная аллергическая реакция.

"Изменение климата, глобализация, загрязнение воздуха и чрезмерная дезинфекция окружающей среды в первые годы жизни человека — это лишь некоторые из причин, которые, провоцируют реакцию на аллергены в окружающей среде", — говорит аллерголог, директор Центра лечения аллергии и астмы Нью-Йорка Клиффорд Бассетт.

По оценке Всемирной организации по аллергии, в отдельных странах уже до 40% населения составляют аллергики. Так, в Дании и Канаде это 30% населения, в Германии — 40%. По прогнозу Всемирной организации здравоохранения , к 2025 году от аллергии будет страдать 50% мирового населения. В России у 18-20% населения диагностирован поллиноз.

Как обращает внимание Научно-клинический Центр аллергологии, иммунологии и дерматологии, при лечении аллергии важно исключить контакт с аллергеном. Имеет смысл изучить календарь цветения растений в России. В сухие, солнечные и ветреные дни в месяцы цветения лучше остаться дома, так как концентрация пыльцы в воздухе повышается. В пиковые дни цветения лучше не проветривать дом, пользоваться кондиционерами с фильтрами, воздухоочистителями и чаще проводить влажную уборку. На улице можно носить специальные фильтры для носа или респираторы. После посещения улицы аллергологи рекомендуют промыть нос и прополоскать горло.

Помогут защитить от пыльцы солнцезащитные очки и шляпа с большими полями. Гели и лаки для укладки волос в период цветения лучше не использовать, потому что пыльца легче оседает на липкие волосам, приносится в дом, попадает на одежду и постельное белье. Постиранную одежду лучше сушить в сушильной машине, чтобы влетевшая в дом пыльца не оседала на ткани.

NBC News рекомендует посетить врача, чтобы убедиться, что это действительно поллиноз, а не грипп или простуда. Если у пациента диагностирована аллергия, врач подскажет подходящие препараты для облегчения симптомов и лечения.

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