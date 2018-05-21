Ещё
В чате с… успешной бизнесвумен, а с недавних пор и рэп-исполнителем Айзой Анохиной
Далее:
Читайте также:
Ещё

В чате с… успешной бизнесвумен, а с недавних пор и рэп-исполнителем Айзой Анохиной 

SNCmedia.ru 52 минуты назад
[news_photo_14]
Честно говоря, после этого вопроса наше интервью вполне могло бы закончиться: о личной жизни, тем более, если это касается прошлых отношений, говорить спокойно получается далеко не у всех. Но Айза как мудрая женщина все же решила расставить все точки над i и объяснить, почему ее раздражают и обижают вопросы о бывшем муже.
Для тех, кто еще не успел послушать альбом, небольшой спойлер: пластинка включает в себя 5 треков: Zakat, Rollin', Boeing, A (Z) Azello и Supreme (bonus). Отзывы были самые различные: от восторженных, до разгромных критических. Но кажется, чужие советы Айзе не нужны. В творческом плане она прислушивается только к себе.
Интересно было бы посмотреть на то, как хрупкая на первый взгляд девушка баттлится наравне с мужчинами, но…
[news_photo_11]
[news_photo_12]
[news_photo_13]
SNCmedia.ru: последние новости
Машина времени: Анастасия Клычкова примеряет образы стилистов разных лет Обратная сторона профессии: консультант онлайн-магазина товаров для взрослых 5 реальных причин, по которым мужчины не перезванивают
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Варнава показала грудь без пластики29
«Голое» платье Сиары стало самым откровенным
Сын Шукшиной: «Хочу, чтобы этот ребенок сдох!»64
Звёзды, которые оконфузились на публике
Массивная грудь российской модели взорвала Сеть54
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
06:35
Как быстро вы соображаете: проверьте мозг
Психология
04:41
От этих частей тела пора избавляться
Здоровье
04:14
Звёзды, которые оконфузились на публике
Звёзды
05:15
Тайны голливудских звёзд, которые мало кто знает
Звёзды
00:46
Сын Шукшиной: «Хочу, чтобы этот ребенок сдох!»
Звёзды
00:23
Волочкова сравнила себя с Кшесинской
Звёзды
12:09
Что стало с супермоделями девяностых
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение