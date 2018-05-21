В чате с… успешной бизнесвумен, а с недавних пор и рэп-исполнителем Айзой Анохиной 

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Честно говоря, после этого вопроса наше интервью вполне могло бы закончиться: о личной жизни, тем более, если это касается прошлых отношений, говорить спокойно получается далеко не у всех. Но Айза как мудрая женщина все же решила расставить все точки над i и объяснить, почему ее раздражают и обижают вопросы о бывшем муже.
Для тех, кто еще не успел послушать альбом, небольшой спойлер: пластинка включает в себя 5 треков: Zakat, Rollin', Boeing, A (Z) Azello и Supreme (bonus). Отзывы были самые различные: от восторженных, до разгромных критических. Но кажется, чужие советы Айзе не нужны. В творческом плане она прислушивается только к себе.
Интересно было бы посмотреть на то, как хрупкая на первый взгляд девушка баттлится наравне с мужчинами, но…
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