В Подмосковье к 2020 году планируют построить еще одну крупную молочную ферму

Российский производитель молока «Эконива» планирует к 2020 году построить в Подмосковье крупную молочную ферму, инвестиции в проект оцениваются в 2,5 миллиарда рублей, пишет в среду газета «Коммерсант»

«В Московской области заявляется все больше молочных проектов. Вслед за вьетнамской TH True Milk и РФПИ свой первый комплекс в регионе хочет построить к 2020 году крупнейший российский производитель молока «Эконива» Штефана Дюрра . Проект оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Спрос на продукцию молочников в Подмосковье обеспечат сырный кластер и крупнейшие переработчики — Danone и PepsiCo», — говорится в статье.

Как рассказал изданию заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев , «Эконива» построит в Подмосковье молочный комплекс на 2,8 тысячи голов дойного стада. Соглашение с холдингом должно быть подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Проект планируется реализовать в 2018-2019 годах. До этого собственной производственной площадки у «Эконивы» в Подмосковье не было. Комплекс «Эконивы» разместится на площади около 16 тысяч гектаров в городском округе Ступино, завершается покупка земельных участков.

По мнению исполнительного директора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова , планируемый комплекс позволяет выпускать 25-30 тысяч тонн молока в год, но площадь в 16 тысяч гектаров позволит «Экониве» при необходимости увеличить мощность комплекса до 5,6 тысячи голов.

В «Союзмолоке» считают Подмосковье интересным регионом для производителей молока из-за развивающегося там сырного кластера (до 12,5 тысяч тонн продукции в год). Для выпуска такого количества полутвердых сыров нужно около 100 тысяч тонн сырья в год.