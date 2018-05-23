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В Подмосковье придет крупный молочный производитель
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В Подмосковье придет крупный молочный производитель 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Российский производитель молока «Эконива» планирует построить в Подмосковье крупную молочную ферму, инвестиции в проект оцениваются в 2,5 миллиарда рублей. Об этом в среду, 23 мая, сообщает газета «Коммерсантъ».
Как рассказал изданию министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев, «Эконива» построит комплекс на 2,8 тысячи голов дойного стада. Соглашение с холдингом планируется подписать на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 24–26 мая.
Он уточнил, что молочный комплекс разместится на площади около 16 тысяч гектаров в городском округе Ступино, его строительство должно быть завершено к 2020 году.
8 ноября прошлого года министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин заявил, что Подмосковье может занять одну из лидирующих позиций среди регионов России по производству товарного молока уже через 3-4 года.
В тот же день министр сельского хозяйства России Александр Ткачев назвал Подмосковье лидером по внедрению инвестиций и субсидий в развитие молочной промышленности в стране. Он также напомнил, что область занимала лидирующие позиции по производству молока еще в советское время.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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