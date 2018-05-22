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Не надо стесняться: дочь Мадонны показала в съемке для рекламы свою чрезвычайно густую растительность подмышками и на ногах
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Не надо стесняться: дочь Мадонны показала в съемке для рекламы свою чрезвычайно густую растительность подмышками и на ногах 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Лурдес Леон относится к тем совеременным девушкам, которые отдают предпочтение натуральной красоте и бодипозитиву. Вместе с Пэрис Джексон и Майли Сайрус она предпочитает не делать эпилицию. Но если в обычной жизни и на красной дорожке уже немного привыкли, то за «волосатую» рекламу Лурдес раскритиковали. На днях в Сети появилась фотосессия из новой рекламной кампании бренда Converse с Лурдес в главной роли. На некоторых кадрах можно увидеть небритый живот, подмышки, руки и ноги старшей дочери Мадонны.
Пользователи Сети активно обсуждают такое проявление бодипозитива. По мнению многих, для рекламной кампании Лурдес все-таки стоило бы попрощаться хоть с частью растительности на теле. Ведь девушку повышенная мохнатость совсем не украшает.
А как тебе такая рекламная фотосессия?
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Фото:Instagram, Global Look Press
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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