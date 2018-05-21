Побег от коммунизма: история девушки, сбежавшей из СССР вплавь

В январе 1979 года к берегам Австралии приплыла советская девушка Лилиана Гасинская, которая работала официанткой на лайнере. Она попросила у властей политическое убежище и таким образом сбежала из СССР, где данный инцидент долгое время замалчивали. Лилиана Гасинская в возрасте 18 лет работала официанткой на советском круизном лайнере и уже тогда у нее открылись глаза на происходящее в коммунистической стране. Она захотела сбежать оттуда и придумала опасный и хитроумный план, который выполнила успешно. Она попросту выпрыгнула из корабля в воду и вплавь за 40 минут добралась до берегов Сиднея. Там она нашла местное отделение полиции и Daily Mirror, где журналисты спрятали девушку от преследователей. Гасинскую усердно искали, но австралийским репортерам было выгодно покрывать ее, чтобы получить громкую историю из первых уст. Вскоре она стала настоящей звездой на просторах Австралии, где ее прозвали «девушкой в красном бикини». Именно в таком наряде Лилиана впервые ступила на берег своей новой родины.

Для советских граждан этот инцидент остался неизвестным, а сама Лилиана получила политическое убежище в тот период, когда домой отправляли даже тех эмигрантов, которые имели в переделах страны родственников. В качестве ключевого аргумента, почему ей так потребовалось укрыться от властей, она назвала скуку при посещении советских магазинов. Девушка плохого говорила на английском, но все равно смогла найти для себя хороший источник дохода. Лилиана согласилась на участие в эротической съемке для обложки известного журнала, за что ей заплатили $15 тысяч. Пикантный заголовок привлекал читателя содержанием: «Девушка в красном бикини без бикини». Лилиана Гасинская, между тем, не теряла времени зря и очень быстро нашла в новом месте мужа, которым оказался работник Daily Mirror. Мужчина ради советской беглянки даже оставил семью, но спустя время они развелись. Новым супругом девушки стал миллионер Ян Хайсон, но и с ним она прожила недолго — 6 лет. После развода след Лилианы затерялся и она покинула просторы Австралии, но, по некоторым сведениям, сейчас она живет в Англии.]]>