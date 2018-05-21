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Роспотребнадзор предложил запретить кофеин в слабоалкогольных напитках
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Роспотребнадзор предложил запретить кофеин в слабоалкогольных напитках 

Rambler News Service 13 минут назад
Роспотребнадзор разработал проект приказа ведомства, которым утверждается перечень тонизирующих веществ, которые не могут содержаться в алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15% объема готовой продукции при ее производстве и обороте, следует из документа.
В перечень предлагается включить кофеин, содержащие кофеин растения и экстракты (чай, кофе, гуарана, мате), панты марала и оленя, извлечения (в том числе настойки и экстракты) из них. В список также вошли растения и продукты их переработки согласно приведенному перечню — в том числе женьшень, копеечник, китайский лимонник и другие.
При этом предлагается не распространять запрет на производство и оборот таких напитков в целях вывоза за пределы территории России.
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