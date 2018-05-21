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Бардо пришла на вечеринку Levi's в соблазнительном платье-комбинации, а Немцова — в total denim образе
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Бардо пришла на вечеринку Levi's в соблазнительном платье-комбинации, а Немцова — в total denim образе 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Среди которых были замечены Наталья Бардо, Антон Лаврентьев, Дина Немцова, Тая Румянцева, Наташа Туровникова, Александра Ревенко, Анастасия Меськова, Антон Лаврентьев, Валерия Дергилева, Петр Романов, Иван Чуйков и многие другие. Кстати, большинство селебрити выбрали total denim аутифты, например, юная it-girl Дина Немцова пришла на вечеринку полностью в вещах от бренда. А вот актриса Наталья Бардо не стала изменять своему стилю и появилась в соблазнительном черном платье-комбинации, накинув на плечи кожаную куртку.
Звезды, а также все гости дня рождения, могли поучаствовать в мастер-классах по кастомизации, например, вышить на своих 501-х Levi's пальму, расписать спинку джинсовой куртки из балончика или и вовсе отправитсья в прошлое и самостоятельно сделать «варенки» или покрасить голубые джинсы специальной краской.
Вечером мероприятие переместилось в бар «Стрелка», где гостей ждали треки диджейского трио Digidon, Миши Ганнушкина и британского продюсера Alxndr London. Кстати, празднование 501®DAY прошло по всему миру!
В нашей галерее мы собрали все звездные образы, а также крутые атмосферные фото с юбилея любимых джинсов. Скорее листай!
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Текст: Диана Гербер
Фото: пресс-служба
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