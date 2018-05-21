Бардо пришла на вечеринку Levi's в соблазнительном платье-комбинации, а Немцова — в total denim образе

Звезды, а также все гости дня рождения, могли поучаствовать в мастер-классах по кастомизации, например, вышить на своих 501-х Levi's пальму, расписать спинку джинсовой куртки из балончика или и вовсе отправитсья в прошлое и самостоятельно сделать «варенки» или покрасить голубые джинсы специальной краской.

Вечером мероприятие переместилось в бар «Стрелка», где гостей ждали треки диджейского трио Digidon, Миши Ганнушкина и британского продюсера Alxndr London. Кстати, празднование 501®DAY прошло по всему миру!

В нашей галерее мы собрали все звездные образы, а также крутые атмосферные фото с юбилея любимых джинсов. Скорее листай!

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Фото: пресс-служба